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  3. Рамос может стать одноклубником Кривцова. Севилья не спешит продлевать контракт с испанцем
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Рамос может стать одноклубником Кривцова. Севилья не спешит продлевать контракт с испанцем

MLS

Контракт Рамоса рассчитан до июня 2024 года

Рамос может стать одноклубником Кривцова. Севилья не спешит продлевать контракт с испанцем

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Luis Contreras/DAX Images/NurPhoto

Новина українською

Серхио Рамос может перейти в один из клубов МЛС. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По имеющейся информации, "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Интер Майами" интересуются 38-летним испанским игроком Серхио Рамосом. Отмечается, что "Севилья" пока не контактировали с Рамосом о продлении контракта, но защитник не исключает вариант о переходе в МЛС.

Напомним, за этот сезон Рамос сыграл в 20 матчах чемпионата Испании, в которых забил 3 гола.

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Источник:
EkremKonur
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.04.2024 в 16:02
Именно Кривцова, а Месси, Суарес, Бускетс и Альба там мелочь и вспоминать не стоит
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Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.04.2024 в 16:02
Именно Кривцова, а Месси, Суарес, Бускетс и Альба там мелочь и вспоминать не стоит
Ответить
0
0

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