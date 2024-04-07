Рамос может стать одноклубником Кривцова. Севилья не спешит продлевать контракт с испанцем
Контракт Рамоса рассчитан до июня 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Luis Contreras/DAX Images/NurPhoto
Серхио Рамос может перейти в один из клубов МЛС. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.
По имеющейся информации, "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Интер Майами" интересуются 38-летним испанским игроком Серхио Рамосом. Отмечается, что "Севилья" пока не контактировали с Рамосом о продлении контракта, но защитник не исключает вариант о переходе в МЛС.
#EXCL ???? #SevillaFC ????⚪????????— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 6, 2024
Los Angeles Galaxy and Inter Miami are interested in 38-year-old Spanish player Sergio Ramos. pic.twitter.com/wLixDj9tv7
Напомним, за этот сезон Рамос сыграл в 20 матчах чемпионата Испании, в которых забил 3 гола.
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