Рамос может стать одноклубником Кривцова. Севилья не спешит продлевать контракт с испанцем

Серхио Рамос может перейти в один из клубов МЛС. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По имеющейся информации, "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Интер Майами" интересуются 38-летним испанским игроком Серхио Рамосом. Отмечается, что "Севилья" пока не контактировали с Рамосом о продлении контракта, но защитник не исключает вариант о переходе в МЛС.

Los Angeles Galaxy and Inter Miami are interested in 38-year-old Spanish player Sergio Ramos. pic.twitter.com/wLixDj9tv7