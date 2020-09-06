Лига наций УЕФА
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Макаренко заменил Степаненко в заявке сборной Украины на игру с Испанией
Неожиданно
В заявке сборной Украины на матч в четвертой группе дивизиона А Лиги наций против Испании произошли изменения.
На официальном сайте УАФ вместо одного из лидеров коллектива Тараса Степаненко под шестым номером записан Евгений Макаренко.
О причинах отсутствия Степаненко в составе не сообщается.
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Комментарии (11)
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Dimka26 (Чернигов)
06.09.2020 в 14:17
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мы за динамо (киев)
06.09.2020 в 14:12
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skif1927 (Динамо)
06.09.2020 в 14:02
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xapyga (Запорожье)
06.09.2020 в 14:06
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aleks68
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lajkonik
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Elektrikc (Львів)
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ascent (Луксор)
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Инспектор ( )
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lucky_guy
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