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Макаренко заменил Степаненко в заявке сборной Украины на игру с Испанией

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Неожиданно

Макаренко заменил Степаненко в заявке сборной Украины на игру с Испанией
Новина українською

В заявке сборной Украины на матч в четвертой группе дивизиона А Лиги наций против Испании произошли изменения.

На официальном сайте УАФ вместо одного из лидеров коллектива Тараса Степаненко под шестым номером записан Евгений Макаренко.

О причинах отсутствия Степаненко в составе не сообщается.

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В статье: Тарас Степаненко Украина Евгений Макаренко
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Комментарии (11)
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Dimka26 (Чернигов)
06.09.2020 в 14:17
Тогда уж лучше Сидор. Он хоть и дерево, но цепкий. А Макаренко вообще одна нестабильность
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+2
0
мы за динамо (киев)
06.09.2020 в 14:12
стьопа дуб, а макаренко технічний футболіст. проти іспанців дуболомство марне. можливо шева таки правий. чи може його помічник. неважливо. гра покаже.
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0
-1
skif1927 (Динамо)
06.09.2020 в 14:02
Обісралась степаненга )) .А взагалі добре, що цього дегенерата не буде, а то пас на два метри віддати не може, а карточки хватає, що дурне.
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0
-5
xapyga (Запорожье)
06.09.2020 в 14:06
как раз это Макаренко касается.Степаненко можно не любить,но не признать что лучший на своей позиции смешно
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+4
0
aleks68
06.09.2020 в 14:13
обосрётся твой макаренко. матч с испанией уже можно не смотреть
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+2
-2
lajkonik
06.09.2020 в 14:33
Дегенерат
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0
0
avatar
Elektrikc (Львів)
06.09.2020 в 13:58
о ні, тільки не це, що завгодно, тільки не Макаренко...
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+1
0
avatar
ascent (Луксор)
06.09.2020 в 13:45
Вообще за Макаренко не следил...
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0
0
avatar
ascent (Луксор)
06.09.2020 в 13:53
В этом сезоне вроде играет, а в прошлом...
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0
0
avatar
Инспектор ( )
06.09.2020 в 13:44
Ждём-с пояснений.
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+2
0
lucky_guy
06.09.2020 в 13:35
Стрёмно без Степки будет((
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+3
-1


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