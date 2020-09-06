Макаренко заменил Степаненко в заявке сборной Украины на игру с Испанией

В заявке сборной Украины на матч в четвертой группе дивизиона А Лиги наций против Испании произошли изменения.

На официальном сайте УАФ вместо одного из лидеров коллектива Тараса Степаненко под шестым номером записан Евгений Макаренко.

О причинах отсутствия Степаненко в составе не сообщается.