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Герой футбольного дня. Криштиану Роналду

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Четыре клуба и сборная - КриРо успешен в любой команде

Герой футбольного дня. Криштиану Роналду
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Он говорит, что не одержим рекордами, что они случаются сами по себе, но в том же предложении акцентирует внимание на отметке в 109 голов за национальную сборную. Возможно, если бы Роналду было не 35, а меньше лет, его действительно меньше волновали бы выдающиеся личные достижения. Сейчас же, когда карьера стремительно подходит к концу, важно зацепиться за каждый уникальный шанс озолотить свое имя.

Герой футбольного дня. Криштиану Роналду - изображение 1

Собственно, он уже и так в истории. Никто в Европе не забивал сто голов за сборную своей страны. Но Роналду нацелен на абсолютный рекорд, до повторения которого осталось восемь голов. Некоторые источники пишут, что у иранца Али Дайи – 107 точных ударов, но все мы верим ФИФА и их статистике – 109. Кстати, если бы учитывались голы в неофициальных матчах (то есть, не под эгидой ФИФА), то рекордсменом был бы малазиец Мохтар Дахари, у которого на шестнадцать точных ударов больше, чем у Дайи.

У Роналду сейчас 101. И ему 35. Теперь эти цифры всегда будут ходить рядом, ведь единственным препятствием для возможного рекорда португальца может стать именно возраст. Не соперники, не конфликты с федерацией футбола своей страны, как у Златана, а именно возраст. В футболе редко кто сохраняет высокий уровень в 35. Да и в таком возрасте, как правило, процессы "износа" футболиста ускоряются. Но Роналду – это не рядовой случай.

Сколько ему еще нужно времени? По состоянию на 31-е декабря 2018-го года он имел в своем активе 85 голов за сборную. То есть, за неполных два календарных года, десять месяцев из которых выпали из-за пандемии, он забил шестнадцать голов. Шестнадцать голов в одиннадцати матчах. В течение этой серии у него – один дубль, два хет-трика, один покер. Он забивал немощным Литве и Люксембургу, но также поражал ворота неслабых Швейцарии, Сербии, Украины и Швеции. Последней забивал особенно изысканно, и поэтому находится в прекрасном настроении.

Герой футбольного дня. Криштиану Роналду - изображение 2

Роналду успешен со сборной. Неважно, побьет он рекорд Али Дайи или нет – со сборной Португалии он покорил крутые вершины. Спортсмен, для которого не существует преград и на работу которого не влияют эмоции – только холодный расчет и трудолюбие.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия Лига Наций герой футбольного дня
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Комментарии (4)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.09.2020 в 11:31
Примерно год назад я разместил на этом ресурсе подробную статистику великого Лео Месси и просто не плохого игрока - кр7. Статистика голов за свои сборные. Так вот, у португальца на тот момент 70% голов были забиты откровенным слабакам, типа Фаррер, Литвы, Азербайджана, Армении, Латвии и т.д. Т.е., командам в рейтинге ФИФА далеко за ТОП 100. А вот у лучшего футболиста мира - Лео Месси 69% голов были забиты, как раз очень сильным командам, которые в рейтинге ФИФА в ТОП 20 и в ТОП 50. Именно поэтому, 70 голов Месси за Аргентину котируются гораздо более ценно, чем 101 гол кр7 за Португалию. И не будем забывать немаловажный фактор. Чтобы набить себе стату, португальцу достаточно пролететь час в самолете в любой конец Европы. В то же время, великий Лео Месси очень часто пересекал океан туда и обратно, проводя сутками только в дороге. Ну и последнее. О слабости кр7 говорит тот факт, что он уже не в состоянии выдерживать игровой ритм по два матча в неделю. Об этом все могли убедиться, когда кр7 отказался играть против Хорватии по причине, якобы, недомогания... Смешно... Когда нужно пропиариться и выложить фото, как он спит в позе эмбриона, или выложить фото его "кубиков" на животе, он это делает уверенно. А вот выложить подтверждение факта укуса пчелы, он не захотел, что наводит на вопросы. Ведь Де Йонг пару месяцев назад разместил фото своей руки после укуса пчелы...
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Alex7Chapman (Кропивницький)
09.09.2020 в 11:10
доречі автор статті порівняв CR7 з шведською легендою Златаном Ібрагімовичем... у результативності і рекордах, у такому же віці ясна річ, не з ЛеоМессі порівнювати результати аргентинця давно вже далекі від ідеалу, і у випадку аргентинця: не гравець тягне команду, а команда тягне на собі балласт гравця-пішохода...
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.09.2020 в 10:55
Что-то, но в игре за сборную КР намного успешнее чем Месси и по титулам, коих у Месси нет, и по личным показателям. Не думаю, что Месси дотянет до соточки голов за сборную , которых у него только 70. И при том Месси не раз порывался уже уйти со сборной, как сейчас из Барсы. Понятно, что это игра на публику, но это ещё и показатель злобного характера Месси.
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Alex7Chapman (Кропивницький)
09.09.2020 в 11:03
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ) дякую що написав)саме хотів згадати, де у цих футбольних рекордах ім'я Мессі вже не кажучи про виграні футбольні форуми ЧС то й тільки снитися може аргентинцеві
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