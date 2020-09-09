Герой футбольного дня. Криштиану Роналду

Он говорит, что не одержим рекордами, что они случаются сами по себе, но в том же предложении акцентирует внимание на отметке в 109 голов за национальную сборную. Возможно, если бы Роналду было не 35, а меньше лет, его действительно меньше волновали бы выдающиеся личные достижения. Сейчас же, когда карьера стремительно подходит к концу, важно зацепиться за каждый уникальный шанс озолотить свое имя.

Собственно, он уже и так в истории. Никто в Европе не забивал сто голов за сборную своей страны. Но Роналду нацелен на абсолютный рекорд, до повторения которого осталось восемь голов. Некоторые источники пишут, что у иранца Али Дайи – 107 точных ударов, но все мы верим ФИФА и их статистике – 109. Кстати, если бы учитывались голы в неофициальных матчах (то есть, не под эгидой ФИФА), то рекордсменом был бы малазиец Мохтар Дахари, у которого на шестнадцать точных ударов больше, чем у Дайи.

У Роналду сейчас 101. И ему 35. Теперь эти цифры всегда будут ходить рядом, ведь единственным препятствием для возможного рекорда португальца может стать именно возраст. Не соперники, не конфликты с федерацией футбола своей страны, как у Златана, а именно возраст. В футболе редко кто сохраняет высокий уровень в 35. Да и в таком возрасте, как правило, процессы "износа" футболиста ускоряются. Но Роналду – это не рядовой случай.

Сколько ему еще нужно времени? По состоянию на 31-е декабря 2018-го года он имел в своем активе 85 голов за сборную. То есть, за неполных два календарных года, десять месяцев из которых выпали из-за пандемии, он забил шестнадцать голов. Шестнадцать голов в одиннадцати матчах. В течение этой серии у него – один дубль, два хет-трика, один покер. Он забивал немощным Литве и Люксембургу, но также поражал ворота неслабых Швейцарии, Сербии, Украины и Швеции. Последней забивал особенно изысканно, и поэтому находится в прекрасном настроении.

Роналду успешен со сборной. Неважно, побьет он рекорд Али Дайи или нет – со сборной Португалии он покорил крутые вершины. Спортсмен, для которого не существует преград и на работу которого не влияют эмоции – только холодный расчет и трудолюбие.

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