Юрий Никифоров: Испанцы такие же люди, как и мы - и если их прессинговать, то и они ошибаются

Живущий в Испании воспитанник одесского футбола поделился мнением о нынешнем сопернике сборной Украины и рассказал о том, что ожидает от игры на киевском НСК "Олимпийский".

- После родной Одессы испанский Хихон для вас - второй дом. Как отреагировали, когда жребий Лиги Наций свел Украину и Испанию в одной группе?

- Я родился в Одессе в тот период, когда еще был Советский Союз. На протяжении многих лет нахожусь в Хихоне, где живет моя семья. За это время у моих детей уже сформировался европейский менталитет. Разумеется, когда сборная Украины играет с Испанией, а украинские клубы противостоят в еврокубках испанским, то я всегда болею и буду болеть за украинцев. Как, впрочем, и за других представителей постсоветского пространства. А что касается моей реакции на результат жеребьевки, то сразу понял: сборной Украины легко не будет - это уж точно. Испания и Германия - фавориты группы, да и Швейцария - хорошая команда. Впрочем, сейчас слабых команд нет. И какой бы ни была сложной та или другая группа, нужно выходить на каждый матч и выкладываться с максимальной отдачей. В каждой игре можно добиться положительного результата. Понятное дело, что уровень украинских игроков уступает испанцам, и этому я нахожу простое объяснение. В чемпионате Украины, к сожалению, нет большой конкуренции. В УПЛ есть всего два клуба - "Шахтер" и "Динамо", которые и борются между собой за чемпионство. Многие ребята не хотят уезжать за рубеж, и этот фактор тормозит их развитие, как футболистов. Уровень сопротивления и игрового мышления на родине ниже, что не идет на пользу в карьере каждого из них. Хотя стоит отдать должное "Шахтеру", из года в год достойно выступающему на евроарене. Это одна из команд постсоветского пространства, которая показывает хороший футбол. В успехе горняков заметную роль играет большое количество бразильских легионеров, а вот воспитанников украинского футбола у них меньше.

КОГДА «БАРСЕЛОНА» «ЗАКУСЫВАЕТ»

- Группу, в которой помимо украинцев и испанцев оказались также Германия и Швейцария, нарекли группой смерти...

- С такими определениями не согласен. Да, тяжелая группа, не спорю. А где сейчас есть легкая? Предположим, вместо Испании в группе была бы Италия или какая-то другая сборная - разве в таком случае ее можно назвать легкой? Сейчас уже все научились играть в футбол, и даже футболисты из карликовых государств умеют обороняться. Можно, к примеру, поехать в Люксембург - и проиграть этой команде. Как бы тренеры не ставили тактику и не учили, как нужно правильно играть в защите, все решает уровень мастерства игроков. А чтобы добиваться такого уровня, необходима конкуренция - как в чемпионате в целом, так и в своей команде.

- Не так давно украинская национальная команда гостила в Испании, крупно проиграв хозяевам 0:4. Результат того матча вас удивил?

- А что тут удивляться, если даже сама "Барселона" "закусывает" по восьмерке от других команд (имеется ввиду поражение от "Баварии" в Лиге чемпионов сезона-2019/20 - прим.В.К.)! Да, случилось, что Украина потерпела крупное поражение от испанцев. Но оно ведь было больше месяца назад! Все, его надо забывать! Тем более, что перед этим поединком украинская сборная выиграла у Швейцарии 2:1, пополнив багаж тремя очками. И никто ведь не вспомнит, какая была та игра. Матч же с Испанией после сделанных выводов нужно забыть, перевернуть страницу и двигаться дальше.

- Что, на ваш взгляд, позволило подопечным Луиса Энрике во второй раз в истории противостояний с Украиной выиграть с разницей в четыре "сухих" мяча?

- В данном случае могло быть много факторов. Возможно, испанская сборная была больше мотивирована, чем Украина. А может, приехав в Испанию с запечатлевшимися в сознании мыслями о "группе смерти" и бытующем мнении разных СМИ о стопроцентном проигрыше, украинские футболисты не смогли справиться с таким психологическим грузом. Это, возможно, и привело к крупному поражению. Допускаю также, что к поражению в Мадриде могли привести также и другие факторы, о которых лучше известно тренерскому штабу сборной Украины. Андрей Шевченко наверняка имел желание проверить в деле других имеющихся в его распоряжении футболистов. Ведь лучше это сделать в поединке с таким серьезным соперником, как Испания, чем с тем же условным Люксембургом.

ПРОСТОЕ ПРОТИВОЯДИЕ ПРОТИВ «СТАНДАРТНОГО» РАМОСА

- Одной из главных фигур по части создания угроз у ворот Украины в том матче был неувядаемый защитник Серхио Рамос. Есть какое-то противоядие против уверенно действующего при "стандартах" капитана испанцев?

- Все очень просто: нужно не доводить дело до стандартных положений. Вот и все противоядие.

- Нынешняя сборная Испании хоть и переживает смену поколений, однако уже давно не знает горечи поражений. С чем связываете 15-матчевую беспроигрышную серию?

- С менталитетом победителя. Испанцы выходят на поле и понимают, что они - одна из лучших команд мира. Вот и чувствуют себя не зажато, а раскрепощенно. Судите сами: большинство игроков сборной Испании выступают в очень сильных чемпионатах, отсюда и присущая им уверенность в себе. Это испанцы наглядно демонстрируют на футбольном поле.

- В составе испанской сборной в последнее время уверенно выглядят молодые дарования 17-летний Ансу Фати из "Барселоны" и 22-летний Дани Ольво из "Лейпцига". Насколько игра нынешнего соперника Украины зависит от этих футболистов?

- Тяжело дать ответ на этот вопрос. Все ведь зависит от двух факторов: насколько сборная Украины позволит чувствовать себя вольготно игрокам команды-соперницы и как построит свою игру. Никоим образом не собираюсь выступать в роли советчика главного тренера украинцев, ведь только он будет определять тактику и методы ведения игры с Испанией.

В ШКУРЕ ЛУИСА ЭНРИКЕ

- Насколько уверенно выглядела сборная Испании в недавнем матче со Швейцарией?

- Швейцарцы оказывали сопротивление хозяевам, однако тем все же удалось победить. В таких случаях говорят: везет сильнейшим.

- Как считаете, будет ли Луис Энрике бросать в бой всех имеющихся под рукой ключевых исполнителей или же даст шанс паре-тройке тех, кто выходит в стартовом составе реже?

- Не могу этого сказать, так как не имею возможности оказаться в шкуре Луиса Энрике. У сборной Испании очень классные футболисты, поэтому и конкуренция среди них достаточно высока. Может, наставник испанцев и захочет сделать незначительную ротацию, не знаю. Но ясно одно: если Испания захочет занять в группе первое место, то думаю, что выйдет самый боевой состав. А дальше будет все видно по игре. Возможно, Луис Энрике будет проводить замены по ее ходу. У испанцев ведь достаточно классных исполнителей и среди находящихся на скамейке запасных. В данном случае еще неизвестно, что лучше - выход на поле ключевых футболистов или же тех, кто намерен доказывать, что зря не выходит в основном составе. Здесь палка двух концах.

- Известно ли вам из испанской прессы, кто не сможет помочь "Фурии Рохе" в киевском матче?

- Знаю лишь, что по разным причинам в Киеве не сыграют находящиеся на больничном Тьяго и Фабиан Руис.

- На предматчевой пресс-конференции главный тренер украинцев Андрей Шевченко сказал, что если его подопечные смогут перекрыть фланги, то это позволит дать бой сборной Испании. Вы разделяете его мнение?

- Тренерский штаб сборной Украины наверняка посмотрел все матчи испанской команды и сделал выводы. Готовясь к сегодняшней встрече, каждый из них понимает, за счет чего подопечные могут выглядеть предпочтительнее в том или другом компоненте игры и откуда может исходить опасность. Да, фланги у испанцев действительно хороши. Как и другие игровые позиции - и не только в середине поля, но и в атаке, защите.

НА ПОЛЕ – С ТРЕЗВОЙ ГОЛОВОЙ

- В недавнем поединке с Украиной испанцы играли первым номером, умело контролируя мяч и применяя высокий прессинг. Как считаете, какую тактику они изберут в Киеве?

- Думаю, что испанцы захотят играть первым номером. Я даже не помню, когда они играли вторым. Но как бы там ни было, а многое зависит от игры сборной Украины. Если она позволит сопернику играть первым номером или же такой будет тактика на игру, тогда - другое дело. Испанцы такие же люди, как и мы - и если их начинать прессинговать, то они допускают ошибки. А футбол ведь и состоит из ошибок, которыми соперник в любой момент может воспользоваться.

- Для сборной Украины после двух поражений в группе поединок с Испанией станет переломным. Не сыграет ли этот фактор с ними злую шутку по части психологии?

- У сборной Украины квалифицированный тренерский штаб, в частности - главный тренер с большим мировым именем. Я думаю, что психологически он с коллегами сумеют подготовить команду. Но одно дело - состояние в раздевалке, а совсем другое - на поле. Именно там нужно реализовать то, что скажет Андрей Шевченко. Если футболисты сборной Украины выйдут на игру с мыслью, что они слабее соперника, то результата не добьются. Нужно подходить к игре с трезвой головой и пониманием, что им вполне реально обыграть Испанию. Для этого необходимо забыть, кто против них сегодня играет. И если ребята покажут хороший футбол, то есть все основания рассчитывать на позитивный исход. Тем более, при горячей поддержке 17-тысячной болельщицкой аудитории. Люди соскучились за футболом, и с удовольствием придут поддержать сборную Украины в домашнем поединке. Это тоже немаловажно.

- Какие ваши ожидания от сегодняшней игры?

- Не думаю, что приехав в Украину, испанцы просто так попробуют добиться положительного результата. Команда хозяев будет оказывать серьезное сопротивление Испании. Украинцы идут сейчас на третьем месте, и в случае победы могут иметь в своем активе шесть очков. А это уже совсем другие расклады в группе! В сегодняшнем матче сборной Украины нужно выходить на поле, играть в футбол, убиваясь за каждый мяч. Самое главное - добиться результата.

СПЕЦИФИКА ТРЕНЕРСКОЙ РАБОТЫ

- Чувствуете, что ваша тренерская деятельность - именно то, что вам больше всего по душе?

- Знаете, я пробовал в футболе разные варианты, но пришел к выводу: работа тренером - это действительно мое.

- Ваша работа чередуется с творческими отпусками. Сейчас - очередной из них?

- Да. Ничего не поделаешь, такая она, специфика тренерской деятельности. Сегодня у тебя может быть все хорошо, а завтра что-то сложится неудачно. Профессия тренера такова, что в любой момент ты можешь оказаться в творческом отпуске. Самое главное в ней - это результат. Именно по нему и судят о тренерской работе. Если результат есть, то будешь работать дальше. Если нет - до свидания. Так всегда было, есть и будет. Бывает так, что в одном сезоне тренер добивается шикарного результата, а в следующем следует полоса из неудачных игр - и все, тебя могут сразу же с поста убрать. А если ты работаешь в клубе с именем, то находишься под давлением двойного пресса. Именно так у меня было в московском "Динамо", где я работал помощником главного тренера Дмитрия Хохлова.

- В какой-нибудь европейский клуб вас не приглашают?

- Пока нет.

- Где проводите творческий отпуск?

- Дома в Хихоне, вместе с семьей. Путешествовать сейчас не время - Covid-19 везде свирепствует.

КОГДА СOVID-19 ЛОМАЕТ ПЛАНЫ

- В Украине давно были?

- Четыре года назад, когда приезжали в Одессу ставить памятник на могиле Ильи Цымбаларя и проводить матч в память о нем. Потом у меня появилась работа, и я окунулся в нее. Ну а через полгода после того, как ушел из "Динамо", мир охватил коронавирус - тут уже не до поездок! Хотя в марте этого года должны были с супругой лететь в Одессу на две недели, и даже билеты на самолет уже были куплены. Но все планы изменились после объявленного из-за пандемии карантина. Пришлось поездку отменить и сдать билеты.

- Одесса сильно изменилась?

- Когда приезжаешь после долгого перерыва в родной город и видишь, что на том или другом месте открылось что-то новое, то это фиксируется в сознании. Но не живя в Одессе постоянно и не наблюдая за ходом ее жизни, не всегда понимаешь, что хорошо, а что плохо. Поэтому трудно ответить однозначно. И все же, если судить по моему последнему визиту в 2016-м, Одесса изменилась в лучшую сторону. Во всяком случае, по части внешнего облика города. В остальном далеко не все так, как хотелось бы. Взять хотя бы ситуацию с коронавирусом. Для кого-то есть привилегии, а для кого-то нет. Одних людей могут госпитализировать в больницу, а для других и места в коридоре не найдется. Увы...

- За кем или чем в Одессе больше всего скучаете?

- За своими родными и близкими. Давно не видел мать и брата, всех членов нашей родни. Одно дело общаться по телефону или видеосвязи. а совсем другое - видеться вживую. Очень хотелось бы побывать на могилах отца, моего друга Илюши Цымбаларя и тех знакомых людей, которые ушли в мир иной. Скучаю также за самой Одессой, за морем - все-таки это мой родной город... Хочется, чтобы в нем всегда все было хорошо, а людям жилось прекрасно. Они это заслужили.