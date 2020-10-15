  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. С классным голом Мбаппе. Хорватия - Франция 1: 2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С классным голом Мбаппе. Хорватия - Франция 1: 2. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Хорватия - Франция, Лига Наций, 14 октября 2020

С классным голом Мбаппе. Хорватия - Франция 1: 2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Хорватия - Франция, которые встречались в четвертом туре дивизиона А Лиги Наций. Гризманн открыл счет в начале игры, Влашич в середине второго тайма выровнял положение, однако на 79-й минуте Килиан Мбаппе принес победу чемпионам мира, которые свой титул два года назад получили именно в противостоянии с хорватами. К слову, решающий гол получился весьма эффектным - точнее, комбинация, которая к нему привела.

Лига Наций. Дивизион А. Группа 3. Четвертый тур
Хорватия - Франция 1:2
Голы: Влашич 64 - Гризманн 8, Мбаппе 79

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антуан Гризманн Национальная сборная Франции Национальная сборная Хорватии Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...