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С классным голом Мбаппе. Хорватия - Франция 1: 2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Хорватия - Франция, Лига Наций, 14 октября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Хорватия - Франция, которые встречались в четвертом туре дивизиона А Лиги Наций. Гризманн открыл счет в начале игры, Влашич в середине второго тайма выровнял положение, однако на 79-й минуте Килиан Мбаппе принес победу чемпионам мира, которые свой титул два года назад получили именно в противостоянии с хорватами. К слову, решающий гол получился весьма эффектным - точнее, комбинация, которая к нему привела.
Лига Наций. Дивизион А. Группа 3. Четвертый тур
Хорватия - Франция 1:2
Голы: Влашич 64 - Гризманн 8, Мбаппе 79
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