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Составы на матч Украина - Германия. Забарный, Конопля и Зубков в старте
Шевченко и Лев определились со стартовыми составами
В матче 5-го тура Лиги Наций дивизиона A сборная Германии примет Украину. Начало встречи - 21:45.
Команды объявили составы на этот поединок.
Сборная Украины: Пятов - Соболь, Забарный, Матвиенко, Конопля - Степаненко, Малиновский, Зинченко - Зубков, Марлос - Яремчук.
Запасные: Панькив, Лунин, Кривцов, Чеберко, Бондарь, Макаренко, Михайличенко, Харатин, Мораес.
Сборная Германии: Нойер - Кох, Рюдигер, Зюле - Макс, Горетцка, Гюндоган, Гинтер - Сане, Вернер, Гнабри.
Запасные: Лено, Трапп, Удуохай, Та, Нойхаус, Амири, Брандт, Вальдшмидт, Хенрихс, Штарк, Дауд
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