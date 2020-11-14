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Составы на матч Украина - Германия. Забарный, Конопля и Зубков в старте

Лига наций УЕФА
(9 голосов)

Шевченко и Лев определились со стартовыми составами

Составы на матч Украина - Германия. Забарный, Конопля и Зубков в старте
Новина українською

В матче 5-го тура Лиги Наций дивизиона A сборная Германии примет Украину. Начало встречи - 21:45.

Команды объявили составы на этот поединок.

Сборная Украины: Пятов - Соболь, Забарный, Матвиенко, Конопля - Степаненко, Малиновский, Зинченко - Зубков, Марлос - Яремчук.

Запасные: Панькив, Лунин, Кривцов, Чеберко, Бондарь, Макаренко, Михайличенко, Харатин, Мораес.

Сборная Германии: Нойер - Кох, Рюдигер, Зюле - Макс, Горетцка, Гюндоган, Гинтер - Сане, Вернер, Гнабри.

Запасные: Лено, Трапп, Удуохай, Та, Нойхаус, Амири, Брандт, Вальдшмидт, Хенрихс, Штарк, Дауд

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В статье: сборная Украины Лига Наций Сборная Германии
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(9 голосов)
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Комментарии (36)
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kapkan (Луганск)
14.11.2020 в 21:27
Интересно Марлос под нападающими или слева в атаке?Кто как думает??
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
14.11.2020 в 21:19
Я верю в сегодня! Я верю в победу!
Ответить
+2
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.11.2020 в 21:14
Кроти у збірній це пепець.дупа.
Ответить
+2
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
14.11.2020 в 21:18
Они все решают!
Ответить
+2
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
14.11.2020 в 21:19
Давай посмотрим
Ответить
+2
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.11.2020 в 21:20
Бачили вже проти Гладбаху
+2
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
14.11.2020 в 21:20
Давай после матча?!
+2
-2
kapkan (Луганск)
14.11.2020 в 21:25
А в Мадриде ты не смотрел???
Ответить
+3
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.11.2020 в 21:27
Раз в 10 рокків палка стріляє
0
-1
storm_ua (Николаев)
14.11.2020 в 21:09
лучший состав из возможных.
Ответить
+3
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
14.11.2020 в 21:11
Верняк. Наконец-то
Ответить
+1
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
14.11.2020 в 20:58
Сегодня результат
Ответить
+2
-5
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
14.11.2020 в 20:57
Треба віддати належне Шевченкові: в цих жахливих умовах, які склались, він дійсно вибрав найоптимальніший склад, в усіх ланках, без винятку, і в цілому. Це не врятує звичайно, але вибір абсолютно правильний.
Ответить
+3
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
14.11.2020 в 20:56
якщо виставив Забарного замість Кривцова, то міг би і Буяльського дозаявити. якщо ламати стереотипи так повністю.
Ответить
+7
0
kapkan (Луганск)
14.11.2020 в 20:58
Буяльский, реально, должен быть в обойме.Было бы кем усилить атаку.
Ответить
+6
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
14.11.2020 в 21:03
До нього поступово починає доходити. Не все зразу.
+3
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
14.11.2020 в 20:54
Кроме сраного забарного, угадал состав на все ... процентов
Ответить
0
-14
avatar
Kolibri (Киевоград)
14.11.2020 в 20:54
Нах он???????
Ответить
0
-13
avatar
ПетроФ (Луцьк)
14.11.2020 в 20:57
щоб таке гамно як ти робило круглі очі
+10
-4
Просто Квашин (Харьков)
14.11.2020 в 21:04
У тебя мозг колибри....
Ответить
+6
-2
Alex.696 (Немирів)
14.11.2020 в 21:10
Ще менший))) Та й, взагалі, не дивуй йому, це ж пенісов так залогінився на форумі)))
+4
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
14.11.2020 в 21:13
Цілуй мене мій друже
+1
-4
Alex.696 (Немирів)
14.11.2020 в 21:21
То ти ще й гомосєк? Тьху, зараза.
+3
-1
avatar
Neon11 (Ахтырка)
14.11.2020 в 20:52
Чомусь не хотілося, щоб в основі вийшли Яремчук і Забарний. Мені хотілося бачити Мораеса і Кривцова.
Ответить
+1
-12
Просто Квашин (Харьков)
14.11.2020 в 21:06
иуда чмораес не будет больше в сборной играть...
Ответить
+3
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.11.2020 в 21:15
Нажаль керує складом Наперсточник
+3
-2
avatar
ПетроФ (Луцьк)
14.11.2020 в 20:52
невже Кривцов настільки поганий, що Шева пішов проти своїх принципів?
Ответить
0
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.11.2020 в 21:16
Аби він був нормальний, то грав би вже у. Європі
Ответить
+2
0
Lion Killer (Львів)
14.11.2020 в 20:48
Дивно, що Кривцов не в складі оО
Ответить
0
-5
Alex.696 (Немирів)
14.11.2020 в 21:09
Лавочник шохтьора має бути в основі? З якого дива?
Ответить
+2
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
14.11.2020 в 20:41
Забарный немного не в тему!
Ответить
+3
-8
kapkan (Луганск)
14.11.2020 в 20:53
Интересный вариант. По-приятнее Криацлва.
Ответить
+6
-2
kapkan (Луганск)
14.11.2020 в 21:06
Больше вопросов по Зубкову...
Ответить
+3
-1
Зритель (Харьков)
14.11.2020 в 21:11
Так больше ставить некого.
+1
-1
gavrik (Сумы)
14.11.2020 в 20:40
Кроме Мораеса и на усиление выпустить некого, одни защитники и опорники, хотя против Германии самое оно
Ответить
+5
-3
avatar
Spokoyno (Киев)
14.11.2020 в 20:38
Ну після гри Ми доведемо, що помилився зі складом Андрійко Хоч будь-який склад Шевченко не виставив.
Ответить
+4
-2


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