Португалия - Франция 0:1. Взяли реванш за Евро-2016

Ну что же, пациент скорее жив, чем мертв. Историческая оплеуха в товарняке от Финляндии пошла французам на пользу, и они выдали самый качественный матч за много месяцев.

Португальцев в первом тайме на поле по сути не было. Их атакующие потуги пресекались трио Канте - Рабьо - Погба еще в районе центрального круга; Роналду в каждом эпизоде встречало по 2-3 человека. При этом сами французы молниеносно выходили из обороны за счет плавающей позиции Гризманна, принимавшего вертикальные передачи между линиями. Португальцы так и не нашли решения этой проблемы.

Будь на месте Антони Марсьяля травмированный Килиан Мбаппе, интрига бы умерла еще в первом тайме. У форварда "МЮ" было три (!) стопроцентных голевых шанса, но он не реализовал ни одного, проиграв свои дуэли Руи Патрисиу и перекладине. В перерыве статистики посчитали, что 22 последних удара Марсьяля в футболке сборной пришлись мимо. Как говорится, без комментариев.

Видя, что форварды не справляются, пришлось идти в штрафную Нголо Канте, и в начале второго тайма это сработало. Руй Патрисиу допустил единственную ошибку за весь матч, и этого оказалось достаточно для гола.

Впоследствии Франция еще немного по инерции поатаковала, свои шансы упустили проведшие очень приличный матч Гризманн и Погба. И лишь тогда инициатива перекочевала к Португалии.

До свистка оставалось еще около получаса, но перевернуть ход игры все равно не получилось. По сути, голевой момент у "Селессау" был всего один - когда Жозе Фонте головой замыкал навес с фланга и попал в штангу. Все остальное - контроль мяча, давление, стандарты, но Льорис вступал в игру слишком редко.

Чемпионы мира даже без своей главной звезды оказались сильнее чемпионов Европы и победителей минувшей Лиги Наций, взяв своеобразный реванш за поражение в финале Евро-2016. Не зря Погба и Гризманн старались, как никогда в своих клубах. Тогда, четыре года назад, их жестко обломали. Эти двое больше всех сегодня стремились доказать, что это была случайность.

Касательно же дел турнирных, то здесь можем поздравлять Францию с выходом в плей-офф Лиги Наций на 99%. За тур до финиша группового раунда она оторвалась от Португалии на 3 очка. Осталось не проиграть дома шведам - и дело в шляпе.

Лиссабон. "Эштадиу да Луж". 5-й тур Лиги Наций

Португалия - Франция - 0:1

Гол: Канте, 53

Португалия: Руй Патрисиу - Канселу, Жозе Фонте, Рубен Диаш, Геррейру - Карвалью (Диогу Жота, 56), Данилу Перейра (Сержиу Оливейра, 85), Бруну Фернандеш (Жоау Моутинью, 72) - Бернарду Силва, Роналду, Жоау Феликс (Паулиньо, 85)

Франция: Льорис - Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес - Погба, Канте, Рабьо - Гризманн - Коман (Тюрам, 59), Марсьяль (Жиру, 78)

Предупреждения: Данилу Перейра, 31 - Льорис, 62, Канте, 79, Эрнандес, 82