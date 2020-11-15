Нидерланды - Босния и Герцеговина и Италия - Польша. Анонсы и прогнозы матчей Лиги Наций

Процессы в сборных, попавших в группу А1 Лиги Наций, практически не оставляли сомнений в том, кто будет бороться за выход из неё, а кто - против вылета. Громкие комплименты в адрес Нидерландов и Италии и проблемы Польши и Боснии проводили чёткую границу. Но "не все сталося, як гадалося". Итальянцы уж слишком погрязли в комплиментах и впечатляющей статистике и заснули, голландцы были ошеломлены уходом главного тренера, поляки спокойно планомерно развивались, а боснийцы не уступили двум фаворитам. И сегодня спираль группы может закрутиться ещё сильнее.

# Team MP W D L F A D P 1 Poland 4 2 1 1 5 2 +3 7 2 Italy 4 1 3 0 3 2 +1 6 3 Netherlands 4 1 2 1 2 2 +0 5 4 Bosnia-Herzegovina 4 0 2 2 2 6 -4 2

Италия - Польша

21:45. Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Роберто Манчини вызвал 41-го игрока в сборную Италии очень к месту. Бонуччи, Кьеллини, Кьеза, Верратти, Спинаццола, Лоренцо Пеллегрини, Бираги, Кастровилли, Гальярдини, Иммобиле, Кен и другие уже вылетели из-за травм и коронавируса. Помощник главного Альберико Эвани уже даже потерял счёт. Его босс также в изоляции. Тем не менее, есть кого выставлять. Что доказал и товарищеский матч против Эстонии - 4:0. Правда, им остались не очень довольны, Эвани не хватило прессинга и скорости. Но дело сделано. 20-й матч без поражений подряд добавил сборной уверенности в себе.

Эта уверенность явно понадобится сегодня. А ещё больше понадобится осознание ситуации. Несмотря на все серии, комплименты и рассказы игроков и тренера о сплочённости, семье в сборной, нужно думать и о результатах. А они в Лиге Наций недостаточно хороши. В восьми матчах в истории турнира забиты лишь пять мячей и добыты две победы. В Польше итальянцы доминировали, но создали очень мало, голландцам дома даже уступили по игре. Потому нужно вылезать из тёплой постели самодовольства и немедленно давать результат. Иначе не удастся вернуться на первое место.

Добывать результат их могут научить поляки. "Кадра" устроила камбек в Боснии, разгромила её дома (итальянцы и голландцы её не переигрывали вообще) и возглавила группу. Умение добывать результат было продемонстрировано и в товарищеском матче против Украины. Ежи Бженчек говорил о везении, о хорошей игре соперника, о потерях мяча и контроля, особенно во втором тайме. О множестве материала для анализа. Популярный сайт Gol24 - о "победе через боль". Но всё же она есть. И она снизила давление на Бженчека, в котором общественность всё ещё не уверена.

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И без Бонуччи и Кьеллини у Италии есть защитники. Пару лидеру обороны "Лацио" Франческо Ачерби составит либо капитан "Милана" Романьоли, либо молодая звезда "Интера" Бастони. Слева выйдет Эмерсон, сверхмотивированный из-за неудач в "Челси", справа готовы игрок "Пари Сен-Жермен" Флоренци, Д'Амброзио из "Интера", Ди Лоренцо из "Наполи". Готов центр поля с Жоржиньо, Бареллой и Локателли. Проблемы лишь справа и в центре атаки. Андреа Белотти под вопросом, потому воспрявший после гола эстонцам Бернардески может оказаться в роли форварда. Что уже бывало.

У поляков таких проблем нет. Левандовски возвращается. Кшиштоф Пьонтек забил Украине, как и "десятка" Якуб Модер, который может расположиться позади Роберта. Отличные новости для Бженчека, говорившего об опасности голевой зависимости от одного игрока. Игрок "Наполи" Зелински может оттеснить Модера либо выйти слева, если Гросицки не оправится от повреждения. Центр поля силён с Крыховяком, Клихом, Горальски, Линетти. Войцех Щесны в воротах. Опорники и вратарь надеются прикрыть слабую кадрово оборону. Особенно - медленный центр. Ранее получалось.

Италия: Доннарумма, Флоренци, Ачерби, Бастони, Эмерсон, Жоржиньо, Локателли, Барелла, Бернардески, Белотти (Берарди), Инсинье

Польша: Щесны, Кендзёра, Глик, Беднарек, Берешински, Горальски, Крыховяк, Йозвяк, Модер, Зелински, Левандовски

Прогноз: Италия - Польша 1:1

Итальянцы потеряли слишком много игроков и главного тренера. Такое впечатление, что не понимают важность матча и уж слишком полагаются на свою серию без поражений. Эвани ещё и считает, что в Польше его сборная создала много. Что неправда. Она ещё и часто пропускала быстрые атаки. Слабые центр обороны и левый фланг поляков толком некому пробивать. А против второго по рангу центра обороны Италии выйдет Левандовски. Всё это создаёт ощущение сюрпризной ничьей. Точно можно предсказать доминирование хозяев и плохую реализацию обеих команд.

Нидерланды - Босния и Герцеговина

19:00. Амстердам. "Йохан Кройф Арена"

Главный арбитр: Франсуа Летесье (Франция)

Задача голландцев вроде бы попроще. Им нужно побеждать Боснию, на счету которой лишь два очка в турнире. Их атака в сборе. Они как раз много создали в гостевом очном матче, затем очень прилично отыграли в Италии (1:1), провели мощный второй тайм товарищеского матча против испанцев (1:1) и должны были забивать не раз. Но и их реализация слаба. А в целом Франк Де Бур - первый тренер в истории сборной, не побеждавший в своих первых четырёх матчах. Такая статистика создаёт серьёзное давление. Как и проблемы с вратарями. Неудача "оранье" вполне реальна.

Силлесен, Зут, Бейлоу - трое из четырёх лучших вратарей в стране. Все они травмированы. Потому сегодня придётся выходить на поле либо Тиму Крулу из Чемпионшипа либо дебютанту в официальных матчах Бизоту из АЗ. Вратарская тема, как и тема Де Бура, стала одной из главных. В целом можно сказать, что сборная прогрессирует от матча к матчу. Но она очень нестабильна. Не случайно в перерыве матча против испанцев Де Бур заменил четверых игроков. А после него говорил о потребности в нахождении баланса между риском и надёжностью. Голландцы ненадёжны.

К их счастью, боснийцы ещё менее надёжны. Они не забивали в трёх матчах подряд, после 0:3 в Польше ещё и умудрились уступить в товарищеском матче Ирану. Атмосфера в сборной и вокруг неё плоха, а каденция 71-летнего наставника Душана Баевича грозит стать короткой. Он признаёт отсутствие радости и жуткую нестабильность в сборной, проблемы с настроем. Надежду "драконы" видят в том, что против Топ-сборных как раз находят и стабильность, и мотивацию. И в Амстердаме, как говорит игрок "Милана" Раде Крунич, рассчитывают вернуть доверие болельщиков.

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У боснийцев отсутствует лишь один важный игрок. Зато какой! Эдин Джеко в домашнем матче сумел выйти лишь на замену и было заметно, насколько изменил игру. Сегодня же его не будет вообще из-за коронавируса. Придётся тащить Вишче из "Башакшехира". Гояку из "Торино". А то и Миралему Пьяничу играть ближе к атаке. Хотя, скорее всего, он будет слишком занят работой в центре поля. Крунич должен помочь ему. Как и Цимирот. Такой центр поля способен побороться и прикрыть неопытную оборону.

У голландцев отсутствуют ещё и ведущие защитники Ван Дейк, Де Лихт и Аке. Без них, с Фелтманом, центр обороны очень неповоротлив. Зато должен вернуться Де Фрай, справа слабого Хатебура заменит яркий Дамфриз. Слева Вейндаль дебютировал ассистом против Испании. Вейналдум, Френки Де Йонг и забивший Испании ван де Беек готовы в центре. Клаассен на подмене у них, Дейли Блинд - у них и любого защитника. Неясно лишь с атакой. Депай точно выйдет, но, скорее всего, на фланге. Люк Де Йонг - в центре. А за ещё одно место борются слабоватые Бергхюйс, Бабель, Промес и Мален.

Нидерланды: Крул, Дамфриз, Де Фрай, Блинд, Вейндаль, Ф. Де Йонг, Вейналдум, ван де Беек, Бергхюйс, Л. Де Йонг, Депай

Босния и Герцеговина: Шехич, Настич, Ковачевич, Саничанин, Колашинац, Пьянич, Цимирот, Крунич, Гояк, Ходжич, Вишча

Прогноз: Нидерланды - Босния и Герцеговина 2:0

Баевич понимает, что мяча его команда не увидит, и трагедии в этом не замечает. Он ставит задачей остановить скорость соперника. А Пьянич опасается лишь индивидуальных качеств оппонентов и заявляет, что у них проблем не меньше, чем у самой Боснии. Крунич же настраивается на финал. Если бы этот матч состоялся сразу же после первого, в октябре - также можно было ожидать сюрприз. Проблема в том, что после Зеницы голландцы отыграли два приличных матча, а боснийцы - два ужасных. Потому лучше поставить на первую победу Де Бура.