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Гол экс-игрока Десны и Ворсклы помог Эстонии одолеть Сан-Марино в Лиге наций
Результативный защитник
Фото - ФК Ворскла / автор невідомий
Сборная Эстонии в первом туре в группе 2 дивизиона D Лиги наций принимала сборную Сан-Марино. Матч состоялся в Таллинне и закончился победой хозяев со счётом 2:0.
Голы были забиты еще в первом тайме, что означало полное отсутствие напряжения в матче. Интересно, что второй гол эстонцев забил хорошо знакомый украинскому болельщику игрок – Йонас Тамм. Он воспользовался передачей Синявского.
Отметим, что Йонас Тамм два года карьеры провел в чемпионате Украины – выступал сперва за "Десну", а затем за "Ворсклу". После начала войны в Украине перешел во "Флору".
Следующий матч сборная Эстонии проведет против сборной Мальты 9-го июня.
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