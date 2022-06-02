Гол экс-игрока Десны и Ворсклы помог Эстонии одолеть Сан-Марино в Лиге наций

Сборная Эстонии в первом туре в группе 2 дивизиона D Лиги наций принимала сборную Сан-Марино. Матч состоялся в Таллинне и закончился победой хозяев со счётом 2:0.

Голы были забиты еще в первом тайме, что означало полное отсутствие напряжения в матче. Интересно, что второй гол эстонцев забил хорошо знакомый украинскому болельщику игрок – Йонас Тамм. Он воспользовался передачей Синявского.

Отметим, что Йонас Тамм два года карьеры провел в чемпионате Украины – выступал сперва за "Десну", а затем за "Ворсклу". После начала войны в Украине перешел во "Флору".

Следующий матч сборная Эстонии проведет против сборной Мальты 9-го июня.