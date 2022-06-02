Лига наций А, группа B. 1-й тур

Прага, "Синобо Стэдиум"

Чехия – Швейцария 2:1

Голы: Кухта 11, Соу 58 (автогол) – Окафор 44

Чехия: Вацлик – Крейчий, Брабец, Зима – Зелены (Матею, 87), Соучек, Садилек (Калвах, 84), Цоуфал – Гложек (Юречка, 87), Янкто (Лингр, 68) – Кухта (Пешек, 68)

Швейцария: Зоммер – Родригес (Лотомба, 87), Эльведи, Шер, Видмер – Варгас (Сеферович, 87), Джака, Фройлер, Соу (Цубер, 68) – Эмболо, Окафор (Шакири, 68)

Предупреждения: Брабец 20, Крейчий 80 – Эльведи 31, Шер 35

Матч двух четвертьфиналистов прошедшего Евро прошёл совсем не так, как ожидалось. Вместо качественного поединка двух предэлитных сборных, Чехия и Швейцария выдали весьма сумбурную игру, наполненную детскими ошибками, которых никак не ожидаешь увидеть в высшем дивизионе Лиге наций.

Швейцарцы активно начали встречу и вполне могли рассчитывать на ранний гол. Настырный Брель Эмболо нашёл свой момент, но как с ним часто бывает, реализация его подвела. А в ответ чехи провели дурацкую атаку после вброса с аута и забили. Цоуфал забросил мяч в штрафную, и пока Эльведи и Шер смотрели футбол, Ян Кухта открыл счёт в матче.

Забавно, что надёжные швейцарцы пропустили всего два гола в отборе к ЧМ, отказались от регулярно привозящего Аканджи в центре обороны, но и без защитника "Боруссии" Дортмунд его коллеги по амплуа налажали даже похлеще. Впрочем, на перерыв команды ушли при равном счёте. Чехи наварили в своей штрафной, и после серии рикошетов Окафор запустил мяч в сетку, мощно пробив под перекладину.

Швейцария доминировала всю вторую половину, но вновь пропустила нелепейшим образом из возможных. После кросса Цоуфала из глубины мяч попал в спину Джибриля Соу, и по замысловатой траектории залетел прямо в угол Яна Зоммера. Карма "Боруссии" Гладбах, иначе такие пропущенные и не объяснить.

Швейцария отчаянно пыталась отыграться, много угрожала со стандартов, но задачу им эту выполнить не удалось. 2:1. Чехи смогли забить дважды и без Патрика Шика, выиграв важную битву в плане борьбы за сохранение прописки в элитном дивизионе. С испанцами и португальцами будет куда труднее. Швейцарцам же срочно надо что-то делать со своим бардаком в обороне, стоившей им результата при вполне приличной игре в целом.