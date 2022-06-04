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Брюссельский погром. Бельгия – Нидерланды 1:4. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Хозяева провалили встречу

Брюссельский погром. Бельгия – Нидерланды 1:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча первого тура Лиги наций, в котором Бельгия принимала Нидерланды. В первом тайме обе команды имели хорошие моменты, однако на перекладину Кастаня нидерландцы ответили голом Бергвейна – вингер красивым обводным дальним ударом поразил правый угол ворот. Во втором тайме ситуация для бельгийцев стала вообще критической, ведь за 14 минут гости забили трижды. Хозяева смогли ответить голом престижа только в компенсированное ко второму тайма время.

Бельгия – Нидерланды 1:4

Голы: Батшуаи 90+3 – Бергвейн 40, Депай 51, 65, Дюмфрис 61

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В статье: Нидерланды Бельгия Мемфис Депай
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