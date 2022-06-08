Первая победа Скуадры в официальной игре с октября. Видео голов и обзор матча Италия - Венгрия 2:1

В это трудно поверить, но ещё осенью мы восхищались великой беспроигрышной серией сборной Италии, которая не не знала горечи поражений 37 игр подряд. Однако после поражения от Испании в Финале четырёх предыдущего розыгрыша Лиги наций итальянцы в семи следующих поединках выиграли только два: один из них товарищеский против Турции в марте, ещё один поединок за третье место как раз в матче за третье место прошлой ЛН в октябре.

Прервать серию неудач удалось против Венгрии, которая во втором кряду поединке в Лиге А даёт серьёзный бой. Но если англичан дома даже обыграли, то с итальянцами пришлось согласиться на итоговое поражение .

Лига Наций. Группа А3. Второй тур

Чезена. "Орогель Стадиум-Дино Мануцци"

Италия - Венгрия 2:1

Голы: Барелла 30, Пеллегрини 45 - Манчини 61 (автогол)