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Первая победа Скуадры в официальной игре с октября. Видео голов и обзор матча Италия - Венгрия 2:1

Лига наций УЕФА
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Венгры снова создают проблемы топ-сборной

Первая победа Скуадры в официальной игре с октября. Видео голов и обзор матча Италия - Венгрия 2:1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В это трудно поверить, но ещё осенью мы восхищались великой беспроигрышной серией сборной Италии, которая не не знала горечи поражений 37 игр подряд. Однако после поражения от Испании в Финале четырёх предыдущего розыгрыша Лиги наций итальянцы в семи следующих поединках выиграли только два: один из них товарищеский против Турции в марте, ещё один поединок за третье место как раз в матче за третье место прошлой ЛН в октябре.

Прервать серию неудач удалось против Венгрии, которая во втором кряду поединке в Лиге А даёт серьёзный бой. Но если англичан дома даже обыграли, то с итальянцами пришлось согласиться на итоговое поражение.

Лига Наций. Группа А3. Второй тур
Чезена. "Орогель Стадиум-Дино Мануцци"
Италия - Венгрия 2:1
Голы: Барелла 30, Пеллегрини 45 - Манчини 61 (автогол)

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В статье: Италия Венгрия
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