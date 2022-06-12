  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Лига наций. Испания - Чехия 2:0. В режиме удава
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига наций. Испания - Чехия 2:0. В режиме удава

Лига наций УЕФА
Обновлено
(2 голосов)

Победили и возглавили группу

Лига наций. Испания - Чехия 2:0. В режиме удава

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Неделю назад Испания еле ушла от поражения в Праге (2:2), где запомнилась, прежде всего, катастрофичными ошибками в защите.

Сегодня они почти исчезли. За все 90 минут чехи лишь раз вывели Кухту на ворота Симона, да и то пробивал чех из неудобного положения, и вратарь справился. Все остальные потуги гостей - мимо.

Испания играла в стиле удава - вероятно, единственно возможном на этой стадии сезона. Носиться по полю туда-сюда уже нет сил даже у молодых Солера и Ольмо, не говоря уже про "стариков". Следовательно, ставку сделали на класс и терпение - и все сработало.

В первом тайме "Красная фурия" создала два удобных шанса, и если Асенсио, красиво отыграв защитника, пробил мимо, то Солер с центра штрафной был точен. Третий гол в 9 матчах за сборную у кэпа "Валенсии" - солидно!

Интересно, что, хотя Испания владела мячом 76% времени, оба момента она создала в контригре. Чехи справлялись с позиционными атаками, но стоило им самим перейти центр поля, как сразу беда.

При этом отставание в счете вынуждало команду Ярослава Шилгавы раскрываться, Испания это понимала и после перерыва событий не форсировала. Зачем? Жертва сама пришла в руки: Феррану оставалось лишь прострелить, а Сарабии - замкнуть. Все, как книжка учит.

Хотелось бы написать, что в конце чехи пошли вперед, что была интрига, напряжение висело в воздухе, но этого не было. Команды не доигрывали, а домучивали последний матч сезона-2021/22 - часть футболистов даже не пытались бежать, а ходили пешком. Играть 4 матча за 10 дней в начале июне явно было плохой идеей от УЕФА.

Ну, и еще констатируем, что благодаря победе Испания вышла на первое место в группе. Ее конкурент - Португалия - сегодня провалилась и теперь отстает на очко. Похоже, все решится в очной встрече в Лиссабоне.

4-й тур Лиги наций. Малага. "Ла Росаледа"

Испания - Чехия - 2:0

Голы: Солер, 24, Сарабия, 75

Испания: Симон - Карвахаль, Эрик Гарсия, Иньиго Мартинес, Маркос Алонсо (Альба, 78) - Солер (Гави, 59), Родри, Коке (Бускетс, 79) - Асенсио (Сарабия, 72), Мората (Ферран Торрес, 59), Ольмо

Чехия: Мандус - Зима, Брабец, Емелка - Коуфал, Соучек, Садилек (Крал, 30), Зелены (Калвач, 79) - Черны (Гложек, 59), Кухта (Юречка, 59), Пешек (Тецл, 79)

Предупреждение: Карвахаль, 78

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Испания Чехия
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде