Лига наций. Испания - Чехия 2:0. В режиме удава

Неделю назад Испания еле ушла от поражения в Праге (2:2), где запомнилась, прежде всего, катастрофичными ошибками в защите.

Сегодня они почти исчезли. За все 90 минут чехи лишь раз вывели Кухту на ворота Симона, да и то пробивал чех из неудобного положения, и вратарь справился. Все остальные потуги гостей - мимо.

Испания играла в стиле удава - вероятно, единственно возможном на этой стадии сезона. Носиться по полю туда-сюда уже нет сил даже у молодых Солера и Ольмо, не говоря уже про "стариков". Следовательно, ставку сделали на класс и терпение - и все сработало.

7 - No player has provided more assists for the Spain national team ???????? than Marco Asensio in all competitions with Luis Enrique Martínez as manager (seven, as many as Jordi Alba). Confidence. pic.twitter.com/yivIfD6ok6 — OptaJose (@OptaJose) June 12, 2022

В первом тайме "Красная фурия" создала два удобных шанса, и если Асенсио, красиво отыграв защитника, пробил мимо, то Солер с центра штрафной был точен. Третий гол в 9 матчах за сборную у кэпа "Валенсии" - солидно!

Интересно, что, хотя Испания владела мячом 76% времени, оба момента она создала в контригре. Чехи справлялись с позиционными атаками, но стоило им самим перейти центр поля, как сразу беда.

При этом отставание в счете вынуждало команду Ярослава Шилгавы раскрываться, Испания это понимала и после перерыва событий не форсировала. Зачем? Жертва сама пришла в руки: Феррану оставалось лишь прострелить, а Сарабии - замкнуть. Все, как книжка учит.

3 - Players with the most goals for Spain ???????? since June 2021 in all competitions:



8 - PABLO SARABIA (6.9 xG)

7 - Ferran Torres (4,4 xG)

7 - Álvaro Morata (10.2 xG)



Performance. pic.twitter.com/D2mvOQzb5N — OptaJose (@OptaJose) June 12, 2022

Хотелось бы написать, что в конце чехи пошли вперед, что была интрига, напряжение висело в воздухе, но этого не было. Команды не доигрывали, а домучивали последний матч сезона-2021/22 - часть футболистов даже не пытались бежать, а ходили пешком. Играть 4 матча за 10 дней в начале июне явно было плохой идеей от УЕФА.

Ну, и еще констатируем, что благодаря победе Испания вышла на первое место в группе. Ее конкурент - Португалия - сегодня провалилась и теперь отстает на очко. Похоже, все решится в очной встрече в Лиссабоне.

4-й тур Лиги наций. Малага. "Ла Росаледа"

Испания - Чехия - 2:0

Голы: Солер, 24, Сарабия, 75

Испания: Симон - Карвахаль, Эрик Гарсия, Иньиго Мартинес, Маркос Алонсо (Альба, 78) - Солер (Гави, 59), Родри, Коке (Бускетс, 79) - Асенсио (Сарабия, 72), Мората (Ферран Торрес, 59), Ольмо

Чехия: Мандус - Зима, Брабец, Емелка - Коуфал, Соучек, Садилек (Крал, 30), Зелены (Калвач, 79) - Черны (Гложек, 59), Кухта (Юречка, 59), Пешек (Тецл, 79)

Предупреждение: Карвахаль, 78