Лига наций. Испания - Чехия 2:0. В режиме удава

Неделю назад Испания еле ушла от поражения в Праге (2:2), где запомнилась, прежде всего, катастрофичными ошибками в защите.

Сегодня они почти исчезли. За все 90 минут чехи лишь раз вывели Кухту на ворота Симона, да и то пробивал чех из неудобного положения, и вратарь справился. Все остальные потуги гостей - мимо.

Испания играла в стиле удава - вероятно, единственно возможном на этой стадии сезона. Носиться по полю туда-сюда уже нет сил даже у молодых Солера и Ольмо, не говоря уже про "стариков". Следовательно, ставку сделали на класс и терпение - и все сработало.

7 - No player has provided more assists for the Spain national team ???????? than Marco Asensio in all competitions with Luis Enrique Martínez as manager (seven, as many as Jordi Alba). Confidence. pic.twitter.com/yivIfD6ok6