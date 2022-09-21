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Миколенко не сыграет против Шотландии в Лиге наций

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Защитник так и не залечил травмы

Миколенко не сыграет против Шотландии в Лиге наций

Фото: uaf.ua

Новина українською

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко пропустит сегодняшний матч против Шотландии, сообщает сайт УАФ. Фуллбек получил повреждение в матче за "Эвертон".

Защитник все ещё чувствовал дискомфорт во время вечерней тренировки во вторник и вынужден был пропустить её.

Также тренировочную сессию пропустил Виктор Коваленко. Он также не примет участие в завтрашнем матче.

Напомним, что Лиги Наций состоится сегодня вечером, в 21:45.

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В статье: Украина Шотландия Виктор Коваленко Виталий Миколенко
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Источник:
uaf.ua

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Комментарии (2)
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Long (Одесса)
21.09.2022 в 00:32
Не нужно было свою кофточку отдавать...
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Прocтo Тoлик (Одесса)
21.09.2022 в 00:30
все наши, кто в европейских клубах играет - покалеченные...
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