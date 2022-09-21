Миколенко не сыграет против Шотландии в Лиге наций

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко пропустит сегодняшний матч против Шотландии, сообщает сайт УАФ. Фуллбек получил повреждение в матче за "Эвертон".

Защитник все ещё чувствовал дискомфорт во время вечерней тренировки во вторник и вынужден был пропустить её.

Также тренировочную сессию пропустил Виктор Коваленко. Он также не примет участие в завтрашнем матче.

Напомним, что Лиги Наций состоится сегодня вечером, в 21:45.