Лига наций УЕФА
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Миколенко не сыграет против Шотландии в Лиге наций
Защитник так и не залечил травмы
Фото: uaf.ua
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко пропустит сегодняшний матч против Шотландии, сообщает сайт УАФ. Фуллбек получил повреждение в матче за "Эвертон".
Защитник все ещё чувствовал дискомфорт во время вечерней тренировки во вторник и вынужден был пропустить её.
Также тренировочную сессию пропустил Виктор Коваленко. Он также не примет участие в завтрашнем матче.
Напомним, что Лиги Наций состоится сегодня вечером, в 21:45.
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Источник:uaf.ua
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Комментарии (2)
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Long (Одесса)
21.09.2022 в 00:32
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Прocтo Тoлик (Одесса)
21.09.2022 в 00:30
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