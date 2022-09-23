Дьяволы круче драконов. Видео голов и обзор матча Бельгия - Уэльс 2:1

Это была уже четвертая встреча между Бельгией и Уэльсом за два последних года. Найти соперников, которые на уровне сборных за это время пересекались чаще, будет сложно. Валлийцы ни одну из дуэлей выиграть не смогли и дважды уступили. Одно из поражений произошло вчера. "Дьяволы" в первой половине забили дважды, одного гола "драконов" после перерыва для очков оказалось мало.

Лига наций. Группа А4. 5-й тур

Бельгия – Уэльс 2:1

Голы: де Брюйне 10, Бачуай 37 – Мур 50