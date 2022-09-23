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Дьяволы круче драконов. Видео голов и обзор матча Бельгия - Уэльс 2:1

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Гостям не помог даже выход Бэйла на последние полчаса

Дьяволы круче драконов. Видео голов и обзор матча Бельгия - Уэльс 2:1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Это была уже четвертая встреча между Бельгией и Уэльсом за два последних года. Найти соперников, которые на уровне сборных за это время пересекались чаще, будет сложно. Валлийцы ни одну из дуэлей выиграть не смогли и дважды уступили. Одно из поражений произошло вчера. "Дьяволы" в первой половине забили дважды, одного гола "драконов" после перерыва для очков оказалось мало.

Лига наций. Группа А4. 5-й тур
Бельгия – Уэльс 2:1
Голы: де Брюйне 10, Бачуай 37 – Мур 50

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В статье: Бельгия Уэльс
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