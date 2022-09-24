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Основной голкипер Милана пропустит больше месяца из-за травмы

Лига наций УЕФА
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Повреждение оказалось серьезным

Основной голкипер Милана пропустит больше месяца из-за травмы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Стали известны сроки восстановления после травмы вратаря "Милана" Майка Меньяна.

Как известно, он получил травму в составе сборной Франции во время матча против Австрии в Лиге наций (2:0). Его заменили в перерыве - на поле вышел Ареоля.

После обследования стало известно, что у голкипера диагностировано повреждение голени, из-за которого он может пропустить больше месяца.

В нынешнем сезоне Серии А 27-летний футболист провел 7 матчей за "Милан" и пропустил 8 голов.

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В статье: Милан Национальная сборная Франции Майк Меньян
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Источник:
GFFN

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