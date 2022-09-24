Основной голкипер Милана пропустит больше месяца из-за травмы

Стали известны сроки восстановления после травмы вратаря "Милана" Майка Меньяна.

Как известно, он получил травму в составе сборной Франции во время матча против Австрии в Лиге наций (2:0). Его заменили в перерыве - на поле вышел Ареоля.

После обследования стало известно, что у голкипера диагностировано повреждение голени, из-за которого он может пропустить больше месяца.

В нынешнем сезоне Серии А 27-летний футболист провел 7 матчей за "Милан" и пропустил 8 голов.