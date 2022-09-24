Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Основной голкипер Милана пропустит больше месяца из-за травмы
Повреждение оказалось серьезным
Getty Images / Global Images Ukraine
Стали известны сроки восстановления после травмы вратаря "Милана" Майка Меньяна.
Как известно, он получил травму в составе сборной Франции во время матча против Австрии в Лиге наций (2:0). Его заменили в перерыве - на поле вышел Ареоля.
После обследования стало известно, что у голкипера диагностировано повреждение голени, из-за которого он может пропустить больше месяца.
В нынешнем сезоне Серии А 27-летний футболист провел 7 матчей за "Милан" и пропустил 8 голов.
Популярное сейчас
- Минай - Львов. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча первого тура УПЛ
- Армения - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 24 сентября 2022
- Германия – Венгрия. 0:1. За такие голы мы любим футбол – Видео
- Покажу откуда готовилось нападение. На матче лиги наций Казахстан – Беларусь вывесили мемный плакат
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО