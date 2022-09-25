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Альба после поражения от Швейцарии: Мы осознавали всю важность этого матча
Вся борьба впереди
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник сборной Испании, 33-летний Хорди Альба, прокомментировал
"Мы понимали всю важность этого матча, ведь мы хотим выйти в финальный раунд. Досадное поражение. Спасибо болельщикам, которые пришли нас поддержать.
Спасибо тренеру, который продолжает мне доверять. Мне остается только продолжать доказывать на поле" – сказал он.
Напомним, что за один тур до завершения группового этапа Испания идет второй в своей группе, имея в активе 8 очков. Впереди - Португалия с 10 зачетными пунктами. 27 сентября эти команды сойдутся между собой в борьбе за финальное первенство в группе.
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