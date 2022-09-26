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Нидерланды – Бельгия 1:0. Видео гола и обзор матча
"Оранье" в Финале четырех
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Для того чтобы выйти в Финал четырех Лиги наций УЕФА, бельгийцам необходимо было победить "оранье" с разницей в три и более мячей. Однако чуда не произошло, и беспроигрышная серия Нидерландов в играх с соседями продолжилась еще. В последний раз "дьяволы" побеждали главных соперников еще в 1994 году. Когда теперь будет еще один шанс положить конец этой неудачной полосе?
Лига наций. Группа А4
Нидерланды – Бельгия 1:0
Гол: ван Дейк 73
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