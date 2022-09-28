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Не опять, а снова. Роналду выбросил капитанскую повязку после поражения от Испании
Нужно подлечить нервишки
Фото: Football Espana
Нападающий "Манчестер Юнайтед", капитан сборной Португалии Криштиану Роналду выбросил капитанскую повязку после поражения от Испании в финальном туре Лиги наций. Команда 37-летнего форварда уступила первое место в группе.
На 88-ой минуте единственный гол во встрече забил Альваро Мората. Ничья давала Португалии возможность сохранить первое место и выйти в Финал четырех. В итоге в июне 2023-го за трофей Лиги наций поборется Испания, которая отставала от команды Сантуша на 2 очка.
Отыгравший 90 минут Криштиану выбросил повязку после финального свистка.
Отметим, что такое уже случалось с Криштиану. В марте прошлого года он бросил повязку на газон по ходу игры квалификации ЧМ-2022 с Сербией (2:2) после решения судей не засчитывать его гол. В итоге Португалия уступила первое место в группе.
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