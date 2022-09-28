Не опять, а снова. Роналду выбросил капитанскую повязку после поражения от Испании

Нападающий "Манчестер Юнайтед", капитан сборной Португалии Криштиану Роналду выбросил капитанскую повязку после поражения от Испании в финальном туре Лиги наций. Команда 37-летнего форварда уступила первое место в группе.

На 88-ой минуте единственный гол во встрече забил Альваро Мората. Ничья давала Португалии возможность сохранить первое место и выйти в Финал четырех. В итоге в июне 2023-го за трофей Лиги наций поборется Испания, которая отставала от команды Сантуша на 2 очка.

Отыгравший 90 минут Криштиану выбросил повязку после финального свистка.

Отметим, что такое уже случалось с Криштиану. В марте прошлого года он бросил повязку на газон по ходу игры квалификации ЧМ-2022 с Сербией (2:2) после решения судей не засчитывать его гол. В итоге Португалия уступила первое место в группе.