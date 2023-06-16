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Испания - Италия 2:1. ВИДЕО голов и обзор матча

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Испания - Италия, полуфинал Лиги Наций, 15 июня 2023

Испания - Италия 2:1. ВИДЕО голов и обзор матча

фото - Getty Images

UA-Футбол
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Вашему вниманию видео обзор полуфинального матча Лиги Наций, в котором Испания встречалась с Италией. Уже на третьей минуте Пино открыл счет, однако Скуадра Адзурра быстро ответила реализованным Иммобиле пенальти. В дальнейшем Испания больше владела мячем и создавала моменты, но и Италия регулярно отвечала своими атаками. В итоге победу таки одержала испанская сборная, которая забила решающий мяч на 88-й минуте - отличился форвард "Эспаньола" Хоселу. В финале Испания сыграет с Хорватией, матч запланирован на воскресенье, 18 июня. Италия сыграет с Нидерландами за бронзу.

Лига Наций. Дивизион А. Полуфинал

Энсхеде. "Де Грольш Весте"

Испания - Италия 2:1

Голы: Пино 3, Хоселу 88 - Иммобиле 11 (пен.)

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В статье: Испания Италия Лига Наций
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