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Испания - Италия 2:1. ВИДЕО голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Испания - Италия, полуфинал Лиги Наций, 15 июня 2023
фото - Getty Images
Вашему вниманию видео обзор полуфинального матча Лиги Наций, в котором Испания встречалась с Италией. Уже на третьей минуте Пино открыл счет, однако Скуадра Адзурра быстро ответила реализованным Иммобиле пенальти. В дальнейшем Испания больше владела мячем и создавала моменты, но и Италия регулярно отвечала своими атаками. В итоге победу таки одержала испанская сборная, которая забила решающий мяч на 88-й минуте - отличился форвард "Эспаньола" Хоселу. В финале Испания сыграет с Хорватией, матч запланирован на воскресенье, 18 июня. Италия сыграет с Нидерландами за бронзу.
Лига Наций. Дивизион А. Полуфинал
Энсхеде. "Де Грольш Весте"
Испания - Италия 2:1
Голы: Пино 3, Хоселу 88 - Иммобиле 11 (пен.)
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