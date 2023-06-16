Испания - Италия 2:1. ВИДЕО голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор полуфинального матча Лиги Наций, в котором Испания встречалась с Италией. Уже на третьей минуте Пино открыл счет, однако Скуадра Адзурра быстро ответила реализованным Иммобиле пенальти. В дальнейшем Испания больше владела мячем и создавала моменты, но и Италия регулярно отвечала своими атаками. В итоге победу таки одержала испанская сборная, которая забила решающий мяч на 88-й минуте - отличился форвард "Эспаньола" Хоселу. В финале Испания сыграет с Хорватией, матч запланирован на воскресенье, 18 июня. Италия сыграет с Нидерландами за бронзу.

Лига Наций. Дивизион А. Полуфинал

Энсхеде. "Де Грольш Весте"

Испания - Италия 2:1

Голы: Пино 3, Хоселу 88 - Иммобиле 11 (пен.)