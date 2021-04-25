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Аякс одержал победу над АЗ. Для чемпионства осталось набрать всего одно очко

Нидерланды
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Команда очень близка к чемпионству

Аякс одержал победу над АЗ. Для чемпионства осталось набрать всего одно очко

Фото: AFP/Автор - неизвестен

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"Аякс" переиграл "АЗ" в матче 30-го тура Эредивизи. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу амстердамцев.

Оба гола в составе "Аякса" забил полузащитник Дэви Классен.

Команда из Амстердама лидирует в турнирной таблице Эредивизи, имея 76 очков, и на 12 пунктов опережая "ПСВ".

До конца сезона осталось всего 4 тура, и для чемпионства "аяксидам" достаточно набрать 1 очко в оставшихся турах.

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В статье: Аякс (Амстердам) Дави Клаасен АЗ (Алкмаар)
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