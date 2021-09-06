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ПСВ продлил контракт с полузащитником, принесшим Германии победу на чемпионате мира

Нидерланды
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Супер Марио

ПСВ продлил контракт с полузащитником, принесшим Германии победу на чемпионате мира

PSV

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Немецкий полузащитник Марио Гетце и руководство голландского "ПСВ" продлили трудовой контракт до 2024 года. Клуб из Эйндховена объявил о новом соглашении с хавбеком на своем официальном сайте.

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Напомним, Гетце перешел в "ПСВ" в октябре 2020-го как свободный агент.

В текущем сезоне он сыграл в 3 матчах чемпионата Нидерландов и уже отдал 2 результативные передачи. Ранее Марио защищал цвета дортмундской "Боруссии" и мюнхенской "Баварии". В составе Бундестим стал чемпионом мира в 2014 году, забил единственный гол в финале в ворота сборной Аргентины.

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В статье: ПСВ (Эйндховен) Марио Гётце
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Источник:
psv.nl

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