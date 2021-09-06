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ПСВ продлил контракт с полузащитником, принесшим Германии победу на чемпионате мира
Супер Марио
PSV
Немецкий полузащитник Марио Гетце и руководство голландского "ПСВ" продлили трудовой контракт до 2024 года. Клуб из Эйндховена объявил о новом соглашении с хавбеком на своем официальном сайте.
Напомним, Гетце перешел в "ПСВ" в октябре 2020-го как свободный агент.
Two more years of ???????????????????????????? ????????????????????.@MarioGoetze stays in Eindhoven! ????#VooruitMario— PSV (@PSV) September 6, 2021
В текущем сезоне он сыграл в 3 матчах чемпионата Нидерландов и уже отдал 2 результативные передачи. Ранее Марио защищал цвета дортмундской "Боруссии" и мюнхенской "Баварии". В составе Бундестим стал чемпионом мира в 2014 году, забил единственный гол в финале в ворота сборной Аргентины.
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