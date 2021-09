ПСВ продлил контракт с полузащитником, принесшим Германии победу на чемпионате мира

Немецкий полузащитник Марио Гетце и руководство голландского "ПСВ" продлили трудовой контракт до 2024 года. Клуб из Эйндховена объявил о новом соглашении с хавбеком на своем официальном сайте.

Напомним, Гетце перешел в "ПСВ" в октябре 2020-го как свободный агент.

Two more years of ???????????????????????????? ????????????????????.@MarioGoetze stays in Eindhoven! ????#VooruitMario