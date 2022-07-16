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Аякс подпишет защитника Рейнджерс за 20 миллионов евро. Он играет на позиции Николая Матвиенко
Калвин Бэсси предпочел перейти в Амстердам
Фото: Sky Sports
Амстердамский "Аякс" заключит контракт с защитником "Глазго Рейнджерс" Калвином Бэсси. Как сообщает The Athletic, английский левый фулбек обойдется нидерландскому клубу в 20 миллионов фунтов плюс бонусы.
Также "Рейнджерс" получат от "Аякса" 10 процентов от следующей продажи Бэсси. Как сообщается, чемпионы Шотландии в прошлом сезоне подписали Калвина всего за 230 тысяч фунтов из "Лестера" два года назад.
Он станет рекордной продажей в истории "Рейнджерс". В "Аяксе" ему предстоит заменить аргентинского левого защитника Лисандро Мартинеса, который вот-вот перейдет в "Манчестер Юнайтед".
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