  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. Аякс подпишет защитника Рейнджерс за 20 миллионов евро. Он играет на позиции Николая Матвиенко
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аякс подпишет защитника Рейнджерс за 20 миллионов евро. Он играет на позиции Николая Матвиенко

Нидерланды
(1 голосов)

Калвин Бэсси предпочел перейти в Амстердам

Аякс подпишет защитника Рейнджерс за 20 миллионов евро. Он играет на позиции Николая Матвиенко

Фото: Sky Sports

UA-Футбол
Новина українською

Амстердамский "Аякс" заключит контракт с защитником "Глазго Рейнджерс" Калвином Бэсси. Как сообщает The Athletic, английский левый фулбек обойдется нидерландскому клубу в 20 миллионов фунтов плюс бонусы.

Также "Рейнджерс" получат от "Аякса" 10 процентов от следующей продажи Бэсси. Как сообщается, чемпионы Шотландии в прошлом сезоне подписали Калвина всего за 230 тысяч фунтов из "Лестера" два года назад.

Он станет рекордной продажей в истории "Рейнджерс". В "Аяксе" ему предстоит заменить аргентинского левого защитника Лисандро Мартинеса, который вот-вот перейдет в "Манчестер Юнайтед".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рейнджерс (Глазго) Аякс (Амстердам)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
17.07.2022 в 00:06
За эти деньги лучше бы Колю подписали,опыт ЛЧ,опыт в сборной,а тут кот в мешке
Ответить
0
-1
avatar
хутин пуйло 88 (Десь там)
17.07.2022 в 00:24
Сомнительно. Бэсси на 3 года младше, а значит перспективнее, английский паспорт. Да, вместо опыта ЛЧ опыт в ЛЕ, но при одинаковой сумме трансфера выбор очевиден
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде