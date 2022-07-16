Аякс подпишет защитника Рейнджерс за 20 миллионов евро. Он играет на позиции Николая Матвиенко

Амстердамский "Аякс" заключит контракт с защитником "Глазго Рейнджерс" Калвином Бэсси. Как сообщает The Athletic, английский левый фулбек обойдется нидерландскому клубу в 20 миллионов фунтов плюс бонусы.

Также "Рейнджерс" получат от "Аякса" 10 процентов от следующей продажи Бэсси. Как сообщается, чемпионы Шотландии в прошлом сезоне подписали Калвина всего за 230 тысяч фунтов из "Лестера" два года назад.

Он станет рекордной продажей в истории "Рейнджерс". В "Аяксе" ему предстоит заменить аргентинского левого защитника Лисандро Мартинеса, который вот-вот перейдет в "Манчестер Юнайтед".