Нидерландский политик о паузах в чемпионате во время Рамадана: Дальше начнут баранов в перерывах резать?

Член палаты представителей Нидерландов Герт Вилдерс критически высказался о решении ввести паузу для постящихся игроков в чемпионате Нидерландов.

"Безумие. Это Нидерланды. Катитесь со своими паузами во время Рамадана. Дальше начнут баранов в перерывах резать?", – написал Герт Вилдерс в твиттере.

Матчи чемпионата Нидерландов впервые приостановили для того, чтобы футболисты-мусульмане могли прервать пост и перекусить в прошлую субботу, 1-го апреля. Приостановили "Эксельсиор" – "Твенте" (0:0), "Камбюр" – "Эммен" (1:2) и "НЕК" – "ПСВ" (2:4).