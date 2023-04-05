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Нидерландский политик о паузах в чемпионате во время Рамадана: Дальше начнут баранов в перерывах резать?

Нидерланды
(1 голосов)

Не всем в Нидерландах по душе мусульмане

Нидерландский политик о паузах в чемпионате во время Рамадана: Дальше начнут баранов в перерывах резать?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Член палаты представителей Нидерландов Герт Вилдерс критически высказался о решении ввести паузу для постящихся игроков в чемпионате Нидерландов.

"Безумие. Это Нидерланды. Катитесь со своими паузами во время Рамадана.

Дальше начнут баранов в перерывах резать?", – написал Герт Вилдерс в твиттере.

Матчи чемпионата Нидерландов впервые приостановили для того, чтобы футболисты-мусульмане могли прервать пост и перекусить в прошлую субботу, 1-го апреля. Приостановили "Эксельсиор" – "Твенте" (0:0), "Камбюр" – "Эммен" (1:2) и "НЕК" – "ПСВ" (2:4).

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В статье: Чемпионат Нидерландов
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Комментарии (1)
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ymscik (Херсон)
06.04.2023 в 00:10
Верно подметил, все к тому и идёт.
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