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Нидерландский политик о паузах в чемпионате во время Рамадана: Дальше начнут баранов в перерывах резать?
Не всем в Нидерландах по душе мусульмане
Getty Images/Global Images Ukraine
Член палаты представителей Нидерландов Герт Вилдерс критически высказался о решении ввести паузу для постящихся игроков в чемпионате Нидерландов.
"Безумие. Это Нидерланды. Катитесь со своими паузами во время Рамадана.
Дальше начнут баранов в перерывах резать?", – написал Герт Вилдерс в твиттере.
Матчи чемпионата Нидерландов впервые приостановили для того, чтобы футболисты-мусульмане могли прервать пост и перекусить в прошлую субботу, 1-го апреля. Приостановили "Эксельсиор" – "Твенте" (0:0), "Камбюр" – "Эммен" (1:2) и "НЕК" – "ПСВ" (2:4).
Krankzinnig. Dit is Nederland. Wegwezen met je ramadan pauze. Gaan ze dadelijk in de pauze ook schapen slachten? #spapsv #stopislam— Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 4, 2023
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