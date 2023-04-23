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ПСВ - Аякс: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция
Один из главных матчей сезона в нидерландском чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший соперник "Шахтера" Лиге Европы, "Фейеноорд", уверенно возглавляет таблицу Эредивизи, имея восемь очков преимущества над "ПСВ" и "Аяксом". И как раз дуэль двух главных преследователей ротердамцев состоится сегодня. У "ПСВ" три победы подряд, у "Аякса" - две. Три последних очных встречи завершились в пользу коллектива из Эйндховена 2:1. Так что у хозяев сегодня мотивация не только отклеиться от прямого конкурента, но и отомстить за предыдущие неудачи.
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Чемпионат Нидерландов 30-й тур
23 апреля. Начало в 15:30
"ПСВ" - "Аякс"
Трансляция – Youtube-канал Setanta Sports
Событийная трансляция -
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