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ПСВ - Аякс: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция

Нидерланды
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Один из главных матчей сезона в нидерландском чемпионате

ПСВ - Аякс: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший соперник "Шахтера" Лиге Европы, "Фейеноорд", уверенно возглавляет таблицу Эредивизи, имея восемь очков преимущества над "ПСВ" и "Аяксом". И как раз дуэль двух главных преследователей ротердамцев состоится сегодня. У "ПСВ" три победы подряд, у "Аякса" - две. Три последних очных встречи завершились в пользу коллектива из Эйндховена 2:1. Так что у хозяев сегодня мотивация не только отклеиться от прямого конкурента, но и отомстить за предыдущие неудачи.

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Чемпионат Нидерландов 30-й тур
23 апреля. Начало в 15:30
"ПСВ" - "Аякс"
Трансляция – Youtube-канал Setanta Sports
Событийная трансляция - UA-Футбол

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В статье: Аякс (Амстердам) ПСВ (Эйндховен) смотреть футбол онлайн
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Комментарии (1)
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miruk 81 (львів)
23.04.2023 в 14:54
Надіюсь розробники сайту читають коментарі. Може вже час забрати російську з сайту тим більше як основну при кожному вході?
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