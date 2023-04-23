ПСВ - Аякс: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция

Бывший соперник "Шахтера" Лиге Европы, "Фейеноорд", уверенно возглавляет таблицу Эредивизи, имея восемь очков преимущества над "ПСВ" и "Аяксом". И как раз дуэль двух главных преследователей ротердамцев состоится сегодня. У "ПСВ" три победы подряд, у "Аякса" - две. Три последних очных встречи завершились в пользу коллектива из Эйндховена 2:1. Так что у хозяев сегодня мотивация не только отклеиться от прямого конкурента, но и отомстить за предыдущие неудачи.

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