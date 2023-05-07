Гронинген вылетел из Эредивизи впервые с сезона 1999/2000

В 31-ом туре Эредивизи нидерландский "Гронинген" сыграл вничью с "Гоу Эхед Иглс" 1:1. Таким образом, команда потеряла любые математические шансы на спасение от вылета. Это произошло впервые с сезона 1999/2000. Следующую кампанию "зеленые" начнут во втором по силе дивизионе Нидерландов.

Сейчас "Гордость севера" занимает 17 строчку в турнирной таблице заработав в этом сезоне лишь 18 баллов.

За последнее десятилетие за клуб играло много звезд, таких как: Вирджил ван Дейк, Луис Суарес, Душан Тадич, Филип Костич, Дейли Блинд, Арьен Роббен.