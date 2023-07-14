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Аякс покинул последний из полуфиналистов ЛЧ-2019

Нидерланды
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Душан Тадич попрощался с Амстердамом

Аякс покинул последний из полуфиналистов ЛЧ-2019

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: ANP

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Сербский нападающий Душан Тадич объявил о досрочном расторжении контракта с "Аяксом".

"Решение об уходе было трудно принять, но я верю, что сейчас подходящий момент. Думаю, не только я, но и клуб должен начать новую жизнь", - заявил напоследок ветеран.

34-летний Тадич выступал за "Аякс" с 2018 года; он сыграл за клуб 241 матч, забил 105 голов и трижды становился чемпионом Нидерландов.

Кроме того, серб был в Амстердаме последним из команды-2019, которая сенсационно выходила в полуфинал Лиги чемпионов.

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В статье: Аякс (Амстердам) Душан Тадич
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Источник:
ФК "Аякс"

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