Аякс покинул последний из полуфиналистов ЛЧ-2019

Сербский нападающий Душан Тадич объявил о досрочном расторжении контракта с "Аяксом".

"Решение об уходе было трудно принять, но я верю, что сейчас подходящий момент. Думаю, не только я, но и клуб должен начать новую жизнь", - заявил напоследок ветеран.

34-летний Тадич выступал за "Аякс" с 2018 года; он сыграл за клуб 241 матч, забил 105 голов и трижды становился чемпионом Нидерландов.

Кроме того, серб был в Амстердаме последним из команды-2019, которая сенсационно выходила в полуфинал Лиги чемпионов.