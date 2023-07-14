Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аякс покинул последний из полуфиналистов ЛЧ-2019
Душан Тадич попрощался с Амстердамом
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: ANP
Сербский нападающий Душан Тадич объявил о досрочном расторжении контракта с "Аяксом".
"Решение об уходе было трудно принять, но я верю, что сейчас подходящий момент. Думаю, не только я, но и клуб должен начать новую жизнь", - заявил напоследок ветеран.
34-летний Тадич выступал за "Аякс" с 2018 года; он сыграл за клуб 241 матч, забил 105 голов и трижды становился чемпионом Нидерландов.
Кроме того, серб был в Амстердаме последним из команды-2019, которая сенсационно выходила в полуфинал Лиги чемпионов.
Популярное сейчас
- Дирекция УПЛ утвердила время и даты начала матчей 1 тура Премьер-лиги на следующий сезон
- Орбан: У украинцев необычный стиль общения. Они агрессивны, требовательны, оказывают давление
- Официально. Арановский, Бойко, Дердо и Абдула завершили карьеру арбитра
- The Washington Post: США из-за твита Зеленского чуть не отменили приглашение Украины в НАТО
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО
- Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО
Новости по теме
- 20:56 Зарубежные Капитан Фейенорда не пожал руку Тадичу. Игрок Аякса не надел повязку в память о жертвах землетрясения в Турции
- 21:54 Зарубежные Душан Тадич отказался принимать участие в акции в поддержку Украины и ЛГБТК+ людей
- 00:37 Прогнозы на футбол Ливерпуль - Аякс. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 13.09.2022