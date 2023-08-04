Суперкубок Нидерландов. ПСВ подтверждает реноме с помощью бывших Фейеноорда

Суперкубок Нидерландов

Роттердам. "Де Куйп"

"Фейеноорд" - ПСВ 0:1

Гол: Ланг 80

"Фейеноорд": Бейлоу, Педерсен (ван дер Белт 83), Геертрюйда, Ханко, Хартман (Лопес 73), Виффер, Зерруки, Джаханбахш, Стенгс (Минтех 62), Пайшао (Дилросун 73), С. Хименес (Тимбер 62)

ПСВ: Бенитес, Тезе, Рамальо, Боскальи, ван Аанхольт, Сангаре, Бабади (Сайбари 71), Феерман, Й. Бакайоко (Эль-Гази 86), Л. Де Йонг (Пепи 71), Ланг (Вертессен 86)

Предупреждения: Геертрюйда 86 - Й. Бакайоко 54, Ланг 86, Феерман 86

Главный арбитр: Аллард Линдхут

Впервые с 2018-го года "Аякс" не попал в Суперкубок Нидерландов. В середине прошлого десятилетия в этом турнире он и вовсе был редким гостем. В том числе и из-за неудачного на внутренней арене сезона с Петером Босом. Этим летом после неудачных каденций в "Боруссии" Дортмунд, "Байере" и "Лионе" Бос вернулся на Родину. Правда, не в знакомый "Фейеноорд", где долго играл и работал техническим директором, а в совершенно незнакомый ПСВ. Но здесь начал с трофея.

"Фейеноорд" считался фаворитом. Чемпион практически сохранил состав, да еще и усилился. Удержал тренера Арне Слота, несмотря на притязания "Тоттенхэма". Мощно провел контрольные матчи, в частности, переиграв "Бенфику". А ПСВ нужно начинать строить сначала. С новым тренером и игроками. Но сегодня первого фундамента хватило. Ноа Ланг, воспитанник в том числе и "Фейе", пришел за вторую сумму в истории ПСВ (12.5 миллионов евро), и сразу же начал отрабатывать ее.

Следует отдать должное командам. Они бегали быстро и часто, очень старались, выкладывались. Но было заметно, что это первый матч сезона. Потому точности, резкости последних пасов и ударов, командных комбинаций катастрофически не хватало. В предыдущих четырех матчах между командами было забито 19 мячей, но сегодня сразу же стало ясно, что много не будет.

В первом тайме ПСВ владел мячом 62 процента, как любит Бос, но в позиционной атаке не показал совершенно ничего. Да и в прорывах мало. Ланг однажды раскрутил соперника на фланге, вратарь его удар отбил плохо, но успел накрыть. "Фейеноорд" был гораздо ближе к голу. Уже в дебюте контратака, прострел Джаханбакша - и Бенитес отбивает удар Пайшао в упор. А в середине тайма Сангаре остановил прострел мимо вратаря на линии пустых ворот, но чуть не упустил его за линию.

Во втором тайме владение мячом было почти равным, но ПСВ выглядел гораздо лучше. Похоже, тактика Боса выманить соперника сработала. На 80-ой минуте счет по ударам по воротам в тайме стал 7:0. Бейлоу выиграл дуэль у Тезе в упор, с трудом потащил мощный удар Бакайоко под перекладину и срезавшийся туда же навес Тезе. Но против длинного заброса защитника Боскальи, прострела Сайбари и замыкания Ланга ничего не мог сделать.

В концовке чемпион устроил мощный штурм, но забивать вновь должен был обладатель Кубка. Бейлоу спас от удара Эль-Гази в упор.

ПСВ остается лидером по выигранным Суперкубкам. У него уже 14, в том числе три последних, у "Аякса" - девять, у "Фейеноорда" - лишь четыре. А для Боса это первый трофей в тренерской карьере.