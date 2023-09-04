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Аякс отказался подписывать перспективного армянина, который живет и играет в России
У Аякса есть свои принципы
фото из соцсетей
Амстердамский "
Решение не подписывать Сперцяна принял наблюдательный совет клуба, который считает, что трансферы из России во время войны в Украине — аморальный поступок.
Об этом заявил спортивный директор "Аякса" Свен Мислинтата, слова которого приводит журналист Фабрицио Романо.
"Дело не в его игровых качествах, а в том, что он играет в России. Для „Аякса“ он мог быть как Де Брюйне в „Манчестер Сити“. Особенный игрок, вы не найдете кого-то похожего за такие деньги", — сказал Мислинтата.
Сперцян родился и вырос в Краснодаре, где сейчас и играет. Имеет двойное гражданство, в феврале 2021 года согласился выступать за национальную сборную Армении, за которую провел 17 матчей, забил 3 гола.
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