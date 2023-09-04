  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. Аякс отказался подписывать перспективного армянина, который живет и играет в России
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аякс отказался подписывать перспективного армянина, который живет и играет в России

Нидерланды
Обновлено
(1 голосов)

У Аякса есть свои принципы

Аякс отказался подписывать перспективного армянина, который живет и играет в России

фото из соцсетей

Новина українською

Амстердамский "Аякс" отказался от подписания армянского игрока "Краснодара" Эдуарда Сперцяна, из-за того, что то выступает в чемпионате России.

Решение не подписывать Сперцяна принял наблюдательный совет клуба, который считает, что трансферы из России во время войны в Украине — аморальный поступок.

Об этом заявил спортивный директор "Аякса" Свен Мислинтата, слова которого приводит журналист Фабрицио Романо.

"Дело не в его игровых качествах, а в том, что он играет в России. Для „Аякса“ он мог быть как Де Брюйне в „Манчестер Сити“. Особенный игрок, вы не найдете кого-то похожего за такие деньги", — сказал Мислинтата.

Сперцян родился и вырос в Краснодаре, где сейчас и играет. Имеет двойное гражданство, в феврале 2021 года согласился выступать за национальную сборную Армении, за которую провел 17 матчей, забил 3 гола.

По теме
yellow-arrow
Ушел из жизни легендарный голкипер сборной Нидерландов Ян Йонгблуд. Однажды в его сына ударила молния
yellow-arrow
Аякс за 16 миллионов евро подписал форварда сборной Грузии
yellow-arrow
Вест Хэм подписал полузащитника Аякса Мохаммеда Кудуса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аякс (Амстердам)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде