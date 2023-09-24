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Матч Аякс - Фейенорд был прерван из-за столкновений между болельщиками
Судья дважды останавливал поединок
Фото: Getty Images
Поединок шестого тура Эредивизи между "Аяксом" и "Фейеноордом" был остановлен из-за протестов болельщиков хозяев. Судья дважды останавливал матч. Сначала в конце первого тайма, после того, как файеры полетели на поле. Второй раз при похожей ситуации рефери остановил поединок на 55-й минуте и вывел команды с поля. "Фейенорд" выигрывал в течение поединка со счетом 3:0.
Болельщики "Аякса" протестуют против руководства клуба. У хозяев после пяти туров всего пять очков. Это на девять меньше чем у сегодняшнего оппонента и на десять у "ПСВ".
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