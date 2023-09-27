Фейеноорд и Аякс доиграли отложенный из-за фейерверков матч

"Фейеноорд" с "Аяксом" доиграли отложенный матч 6-го тура Эредивизи. Номинальные хозяева забили ещё 1 гол и наконец завершили противостояние разгромом 4:0.

Напомним, что воскресный матч между командами был прерван на 55-ой минуте из-за двух фейерверков, оказавшихся на поле. К этому моменту "Фейеноорд" выигрвал со счетом 3:0.

В среду, 27-го числа, "Аякс" должен был сыграть с "Волендамом", но матч перенесут на более позднюю дату.