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Фейеноорд и Аякс доиграли отложенный из-за фейерверков матч
Команды забили ещё 1 гол
Фото: Getty Images
"Фейеноорд" с "Аяксом" доиграли отложенный матч 6-го тура Эредивизи. Номинальные хозяева забили ещё 1 гол и наконец завершили противостояние разгромом 4:0.
Напомним, что воскресный матч между командами был прерван на 55-ой минуте из-за двух фейерверков, оказавшихся на поле. К этому моменту "Фейеноорд" выигрвал со счетом 3:0.
В среду, 27-го числа, "Аякс" должен был сыграть с "Волендамом", но матч перенесут на более позднюю дату.
September 27, 2023
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