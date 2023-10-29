Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Без Пушича не идет? Фейенорд потерпел дебютное поражение в Эредивизе
Впервые команда сыграла без новоиспеченного наставника "горняков" в рамках чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 10 тура чемпионата Нидерландов "Твенте" встречался с "Фейенордом". Поединок завершился со счётом 2:1.
"Туккеры" вышли вперед уже на 10 минуте благодаря голу Угальде. На 78 минуте ван Вольфсвинкель удвоил преимущество Твенте. "Фейеноорд" смог отквитать хотя бы один гол уже на 86 минуте.
Это первое поражение подопечных Слота в этом сезоне в Эредивизи. Пока команда находится на четвертом месте, куда ее опустил “Твенте”. До лидера ПСВ "народному клубу" не хватает четырех очков при одной игре у эйндховенцев в запасе.
Это был первый матч "Фейеноорда" без новоиспеченного наставника "Шахтера" Марино Пушича в тренерском штабе в рамках Эредивизи. Первый поединок "народный клуб" выиграл – это была недавняя встреча с "Лацио" в рамках ЛЧ (3:1).
Популярное сейчас
- "Мы теперь в элите". Гвардиола высказался о Сити перед матчем с Манчестер Юнайтед
- Акценты. Бронза, украденная у Черноморца
- Мазяр: У Лобановского была цель – выиграть Лигу чемпионов. Такие люди рождаются раз в 200-300 лет
- Аякс не побеждает 9 матчей подряд - впервые в истории. Клуб идет последним в группе ЛЕ и предпоследним в Эредивизие
- Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО
- Звезда команды Раяна Рейнольдса совмещает футбол с работой тюремного надзирателя. ФОТО