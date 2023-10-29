Без Пушича не идет? Фейенорд потерпел дебютное поражение в Эредивизе

В матче 10 тура чемпионата Нидерландов "Твенте" встречался с "Фейенордом". Поединок завершился со счётом 2:1.

"Туккеры" вышли вперед уже на 10 минуте благодаря голу Угальде. На 78 минуте ван Вольфсвинкель удвоил преимущество Твенте. "Фейеноорд" смог отквитать хотя бы один гол уже на 86 минуте.

Это первое поражение подопечных Слота в этом сезоне в Эредивизи. Пока команда находится на четвертом месте, куда ее опустил “Твенте”. До лидера ПСВ "народному клубу" не хватает четырех очков при одной игре у эйндховенцев в запасе.

Это был первый матч "Фейеноорда" без новоиспеченного наставника "Шахтера" Марино Пушича в тренерском штабе в рамках Эредивизи. Первый поединок "народный клуб" выиграл – это была недавняя встреча с "Лацио" в рамках ЛЧ (3:1).