Аякс разгромно проиграл ПСВ и упал на последнее место в чемпионате

В рамках 10-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на выезде разгромно проиграл ПСВ - со счетом 2:5.

В свою очередь в параллельном матче другой аутсайдер первенства "Волендам" переиграл на своем поле "Эксельсиор" - 3:1.

Таким образом, "Аякс" упал на последнюю позицию в турнирной таблице. У "божьих сыновей" лишь 5 очков после 9 матчей. Разница мячей составляет: -8 (13 забитых и 21 пропущенный).

Примечательно, что в следующем туре "Аякс" сыграет против "Волендама".