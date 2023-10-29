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Аякс разгромно проиграл ПСВ и упал на последнее место в чемпионате
Удивительный крах гегемона...
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 10-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на выезде разгромно проиграл ПСВ - со счетом 2:5.
В свою очередь в параллельном матче другой аутсайдер первенства "Волендам" переиграл на своем поле "Эксельсиор" - 3:1.
Таким образом, "Аякс" упал на последнюю позицию в турнирной таблице. У "божьих сыновей" лишь 5 очков после 9 матчей. Разница мячей составляет: -8 (13 забитых и 21 пропущенный).
Примечательно, что в следующем туре "Аякс" сыграет против "Волендама".
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