Экс-форвард сборной Нидерландов потерял сознание во время матча АЗ - Неймеген

34-летний нападающий "Неймегена" Бас Дост потерял сознание на 90-й минуте во время матча с "АЗ" Алкмаар.

Форвард упал в центре поля, после чего к нему поспешили медики. Форвард пришел в себя, но с поля его вынесли на носилках. Причина его падения пока что неизвестна. Матч был остановлен.

Дост присоединился к "Неймегену" этим летом. До этого он выступал за "Утрехт", "Брюгге" и "Вольфсбург". Форвард имеет 18 матчей и один гол в активе за национальную сборную Нидерландов.

Позже клуб в своем твиттер-аккаунте процитировал слова Доста:

Bas Dost: “Het gaat goed met me. De hulp die ik op het veld heb gekregen was fantastisch. Ik ben nu in het ziekenhuis en ik voel me goed. Bedankt voor alle support!” ???? pic.twitter.com/0WY5sAnQ87