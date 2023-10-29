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Экс-форвард сборной Нидерландов потерял сознание во время матча АЗ - Неймеген
К счастью, с футболистом все хорошо
34-летний нападающий "Неймегена" Бас Дост потерял сознание на 90-й минуте во время матча с "АЗ" Алкмаар.
Форвард упал в центре поля, после чего к нему поспешили медики. Форвард пришел в себя, но с поля его вынесли на носилках. Причина его падения пока что неизвестна. Матч был остановлен.
Дост присоединился к "Неймегену" этим летом. До этого он выступал за "Утрехт", "Брюгге" и "Вольфсбург". Форвард имеет 18 матчей и один гол в активе за национальную сборную Нидерландов.
AZ Alkmaar - NEC Nijmegen maçında Bas Dost bir anda yere yığıldı, çevresi sarıldı.— Football Critix (@footballcritix) October 29, 2023
Kötü bir şey olmamasını umuyoruz ???????? pic.twitter.com/TloFLSGT4n
Позже клуб в своем твиттер-аккаунте процитировал слова Доста:
"У меня все хорошо. Помощь, которую я получил на поле, была фантастической. Сейчас я в больнице и чувствую себя хорошо. Спасибо за поддержку!"
Bas Dost: “Het gaat goed met me. De hulp die ik op het veld heb gekregen was fantastisch. Ik ben nu in het ziekenhuis en ik voel me goed. Bedankt voor alle support!” ???? pic.twitter.com/0WY5sAnQ87— N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) October 29, 2023
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