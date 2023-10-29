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Экс-форвард сборной Нидерландов потерял сознание во время матча АЗ - Неймеген

Нидерланды
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(1 голосов)

К счастью, с футболистом все хорошо

Экс-форвард сборной Нидерландов потерял сознание во время матча АЗ - Неймеген

Новина українською

34-летний нападающий "Неймегена" Бас Дост потерял сознание на 90-й минуте во время матча с "АЗ" Алкмаар.

Форвард упал в центре поля, после чего к нему поспешили медики. Форвард пришел в себя, но с поля его вынесли на носилках. Причина его падения пока что неизвестна. Матч был остановлен.

Дост присоединился к "Неймегену" этим летом. До этого он выступал за "Утрехт", "Брюгге" и "Вольфсбург". Форвард имеет 18 матчей и один гол в активе за национальную сборную Нидерландов.

Позже клуб в своем твиттер-аккаунте процитировал слова Доста:

"У меня все хорошо. Помощь, которую я получил на поле, была фантастической. Сейчас я в больнице и чувствую себя хорошо. Спасибо за поддержку!"

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В статье: Бас Дост НЕК (Неймеген) АЗ (Алкмаар)
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Комментарии (2)
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djantao (Одесса)
29.10.2023 в 22:35
Ну , так і не доіграли
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белок (Харків)
29.10.2023 в 21:56
ну нарешті якась інфа. Вже майже дві години минуло, боявся що там щось серйозне
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