Экс-форвард сборной Нидерландов потерял сознание во время матча АЗ - Неймеген

34-летний нападающий "Неймегена" Бас Дост потерял сознание на 90-й минуте во время матча с "АЗ" Алкмаар.

Форвард упал в центре поля, после чего к нему поспешили медики. Форвард пришел в себя, но с поля его вынесли на носилках. Причина его падения пока что неизвестна. Матч был остановлен.

Дост присоединился к "Неймегену" этим летом. До этого он выступал за "Утрехт", "Брюгге" и "Вольфсбург". Форвард имеет 18 матчей и один гол в активе за национальную сборную Нидерландов.

AZ Alkmaar - NEC Nijmegen maçında Bas Dost bir anda yere yığıldı, çevresi sarıldı.



Kötü bir şey olmamasını umuyoruz ???????? pic.twitter.com/TloFLSGT4n — Football Critix (@footballcritix) October 29, 2023

Позже клуб в своем твиттер-аккаунте процитировал слова Доста:

"У меня все хорошо. Помощь, которую я получил на поле, была фантастической. Сейчас я в больнице и чувствую себя хорошо. Спасибо за поддержку!"