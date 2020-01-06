Официально: Демьяненко возглавил Нитру

Украинский тренер Анатолий Демьяненко возглавил клуб из чемпионата Словакии с одной из лучших академий в стране. Текущий состав коллектива в основном состоит из футболистов, которые являются воспитанниками клуба.

В 2017 году коллектив вернулся в элиту, сейчас команда находится на 11 месте (всего в первенстве выступает 12 клубов). Задачей экс-игрока и тренера киевского "Динамо" будет сохранение прописки "Нитры" в высшем дивизионе. Также подопечные Анатолия выступят в ¼ финала Кубка Словакии.

Сегодня команда выходит из отпуска, а уже 15 февраля чемпионат будет возобновлен. В тренерский штаб Демьяненко войдут словацкие специалисты Мирослав Немец и Мирослав Кениг. К слову, 14 лет назад "Нитра" встречалась с "Днепром" в рамках Кубка Интертото. Украинцы оказались сильнее по итогам противостояния (1:2, 2:0).