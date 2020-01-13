  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Дайджест: кривая разметка поля в Серии А, грубый Бербатов, тролль Салах и роман Макберни с порнозвездой

Общие новости
(1 голосов)

Яркие свежие футбольные моменты

Дайджест: кривая разметка поля в Серии А, грубый Бербатов, тролль Салах и роман Макберни с порнозвездой
Новина українською

Работники стадиона вынуждены были переделать разметку перед матчем "Верона" – "Дженоа". Кривую линию заметил арбитр во время "планового осмотра" поля перед поединком. Пришлось поверх наносить ровную. Матч задержали на 15 минут, но старая разметка все равно просматривалась. Бывает же…

Бывший болгарский футболист Димитар Бербатов отличился эксцентричным поведением в перерыве матча АПЛ между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем", куда его пригласили в качестве эксперта. Журналиста Аласдера Голда цитирует Football London.

"Бербатов до сих пор бунтарь. Он зашел в кафе для журналистов, схватил булочку, но администратор подошла и попросила у него ваучер на питание, который получают все представители прессы. Его коллега объяснял ей, кто такой Бербатов, а он в то время небрежно намазал булку маслом, засунул ее в рот наполовину и встал перед женщиной, имея в виду: "И что ты с этим сделаешь?" Администратор сильно возмутилась. Она бушевала, а Бербатов улыбнулся, так и не прожевав бутерброд, и вышел из комнаты. Димитар делает то, что хочет, с 1981 года".

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах изящно потроллил одноклубника Деяна Ловрена в своем Instagram. Египтянин опубликовал часть от общей с хорватом фотографии, подписав ее: "Лучшая половина". Деян же разместил у себя полную версию снимка: "Да, это вся фотография, а не половина..."

The better half ????

Публикация от Mohamed Salah (@mosalah)

Фанаты "Шеффилд Юнайтед" отреагировали на потенциальный роман форварда Оливера Макберни с популярной порноактрисой Элли Брук, информацию приводит The Sun. Болельщики придумали кричалку, а сама Брук отметила: "У меня теперь есть своя футбольная кричалка. Не могу поверить". Недавно Элли пообещала Макберни, что он "получит удовольствие" за победный гол в ворота "Вест Хэма". В ответ Оливер послал воздушный поцелуй.

В качестве бонуса: зарисовка от Омара Момани ввиду травмы Луиса Суареса.

Дайджест: кривая разметка поля в Серии А, грубый Бербатов, тролль Салах и роман Макберни с порнозвездой - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Димитар Бербатов Серия А Деян Ловрен Мохамед Салах Оливер Макберни Дайджест
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...