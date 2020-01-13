Дайджест: кривая разметка поля в Серии А, грубый Бербатов, тролль Салах и роман Макберни с порнозвездой

Работники стадиона вынуждены были переделать разметку перед матчем "Верона" – "Дженоа". Кривую линию заметил арбитр во время "планового осмотра" поля перед поединком. Пришлось поверх наносить ровную. Матч задержали на 15 минут, но старая разметка все равно просматривалась. Бывает же…

Not something you see every day - match delayed because penalty box was painted too narrow. #MTLVTOR pic.twitter.com/tbY8158zob — ESPN FC (@ESPNFC) November 23, 2016

Бывший болгарский футболист Димитар Бербатов отличился эксцентричным поведением в перерыве матча АПЛ между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем", куда его пригласили в качестве эксперта. Журналиста Аласдера Голда цитирует Football London.

"Бербатов до сих пор бунтарь. Он зашел в кафе для журналистов, схватил булочку, но администратор подошла и попросила у него ваучер на питание, который получают все представители прессы. Его коллега объяснял ей, кто такой Бербатов, а он в то время небрежно намазал булку маслом, засунул ее в рот наполовину и встал перед женщиной, имея в виду: "И что ты с этим сделаешь?" Администратор сильно возмутилась. Она бушевала, а Бербатов улыбнулся, так и не прожевав бутерброд, и вышел из комнаты. Димитар делает то, что хочет, с 1981 года".

Dimitar Berbatov still very much a rebel. He came into the media cafe at Spurs about 10 minutes before kick off, looking for food. Grabbed a roll, but the catering manager came over and asked him where his pre-match meal voucher was (all media get given them). — Alasdair Gold (@AlasdairGold) January 12, 2020

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах изящно потроллил одноклубника Деяна Ловрена в своем Instagram. Египтянин опубликовал часть от общей с хорватом фотографии, подписав ее: "Лучшая половина". Деян же разместил у себя полную версию снимка: "Да, это вся фотография, а не половина..."

Фанаты "Шеффилд Юнайтед" отреагировали на потенциальный роман форварда Оливера Макберни с популярной порноактрисой Элли Брук, информацию приводит The Sun. Болельщики придумали кричалку, а сама Брук отметила: "У меня теперь есть своя футбольная кричалка. Не могу поверить". Недавно Элли пообещала Макберни, что он "получит удовольствие" за победный гол в ворота "Вест Хэма". В ответ Оливер послал воздушный поцелуй.

В качестве бонуса: зарисовка от Омара Момани ввиду травмы Луиса Суареса.