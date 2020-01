Дайджест: кривая разметка поля в Серии А, грубый Бербатов, тролль Салах и роман Макберни с порнозвездой

Работники стадиона вынуждены были переделать разметку перед матчем "Верона" – "Дженоа". Кривую линию заметил арбитр во время "планового осмотра" поля перед поединком. Пришлось поверх наносить ровную. Матч задержали на 15 минут, но старая разметка все равно просматривалась. Бывает же…

Not something you see every day - match delayed because penalty box was painted too narrow. #MTLVTOR pic.twitter.com/tbY8158zob

Бывший болгарский футболист Димитар Бербатов отличился эксцентричным поведением в перерыве матча АПЛ между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем", куда его пригласили в качестве эксперта. Журналиста Аласдера Голда цитирует Football London.

Dimitar Berbatov still very much a rebel. He came into the media cafe at Spurs about 10 minutes before kick off, looking for food. Grabbed a roll, but the catering manager came over and asked him where his pre-match meal voucher was (all media get given them).