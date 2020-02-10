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Золотая бутса 2020: Роналду врывается в тройку лидеров на фоне голевой засухи конкурентов

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Даже Месси не забивал, отдав три голевых передачи в матче с Бетисом

Золотая бутса 2020: Роналду врывается в тройку лидеров на фоне голевой засухи конкурентов
UA-Футбол
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Довольно скупым на голы получился минувший уик-энд в чемпионатах Европы, точнее главные претенденты на "Золотую бутсу", основные бомбардиры своих команд не смогли отметиться точными ударами. В десятке лучших забивали только три игрока, один из них Роналду. Форвард "Ювентуса" забил красивый гол "Вероне", но "Старая Синьора" при этом проиграла 1:2. Всего у Криштиану Роналду 20 голов в Серии А, или 40 очков в перерасчете в борьбе за приз.

"Лацио" минимально обыграл "Парму" и в турнирной таблице чемпионата Италии приблизился к "Ювентусу". Единственный гол во встрече забил Кейседо, а Иммобиле несколько своих шансов не смог реализовать. Тем не менее, Чиро Иммобиле все еще лучший бомбардир в европейских первенствах – 25 голов у нападающего римлян.

У Роберта Левандовски остается 22 точных удара и вторая позиция в списке лучших голеодоров. Поляк не забивал в 21-м туре Бундеслиги, также как и Тимо Вернер (20 голов), форвард "Лейпцига". Именно "Бавария" и "Лейпциг" сошлись в центральном матче тура в чемпионате Германии и, к сожалению для болельщиков, "сухое" получилось противостояние.

Золотая бутса 2020: Роналду врывается в тройку лидеров на фоне голевой засухи конкурентов - изображение 1

Прервал свою голевую серию Эрлинг Холанд (впервые не забил норвежец в Германии), а его "Боруссия" в невероятно интригующем противостоянии уступила "Байеру" (3:4). На шестой позиции остается Джейми Варди – 17 голов у форварда "Лестера". Хотя чемпионат Англии на прошлых выходных был неполным, всего три матча сыграли в АПЛ, "Лестер" свой матч проведет на следующий уик-энд.

Из-за непогоды перенесена была встреча "Ман Сити" - "Вест Хэм", поэтому не забивал и Серхио Агуэро, 16 голов у аргентинца. Также у Ромелу Лукаку из "Интера" 16 забитых мячей. В ворота "Амьена" забил Бен Йеддер, у форварда "Монако" теперь также 16 забитых голов.

На десятое место поднялся один из гениев современного футбола, надежда Франции, про успехи которого не было поводов вспоминать в гонке лучших бомбардиров Европы в сезоне 2019/20. Однако Киллиан Мбаппе постепенно приближается к лидерам, в 24-м туре французской Лиги 1 Мбаппе поучаствовал в перестрелке "ПСЖ" с "Лионом" (4:2). У форварда 15 голов в чемпионате Франции и 30 очков в рейтинге лучших бомбардиров.

Лучшие бомбардиры 2020 по состоянию на 10 февраля

голы

очки

1

Чиро Иммобиле (Лацио)

25

50

2

Роберт Левандовски (Бавария)

22

44

3…4

Криштиану Роналду (Ювентус)

20

40

3…4

Тимо Вернер (Лейпциг)

20

40

4…5

Эрлинг Холанд (Зальцбург/Боруссия)

23

38

6

Джейми Варди (Лестер)

17

34

7…9

Серхио Агуэро (Ман Сити)

16

32

7…9

Ромелу Лукаку (Интер)

16

32

7…9

Виссам Бен Йеддер (Монако)

16

32

10

Килиан Мбаппе (ПСЖ)

15

30

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В статье: Роберт Левандовски Лионель Месси Криштиану Роналду Чиро Иммобиле Золотая бутса Тимо Вернер Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
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