Золотая бутса 2020: Роналду врывается в тройку лидеров на фоне голевой засухи конкурентов

Довольно скупым на голы получился минувший уик-энд в чемпионатах Европы, точнее главные претенденты на "Золотую бутсу", основные бомбардиры своих команд не смогли отметиться точными ударами. В десятке лучших забивали только три игрока, один из них Роналду. Форвард "Ювентуса" забил красивый гол "Вероне", но "Старая Синьора" при этом проиграла 1:2. Всего у Криштиану Роналду 20 голов в Серии А, или 40 очков в перерасчете в борьбе за приз.

"Лацио" минимально обыграл "Парму" и в турнирной таблице чемпионата Италии приблизился к "Ювентусу". Единственный гол во встрече забил Кейседо, а Иммобиле несколько своих шансов не смог реализовать. Тем не менее, Чиро Иммобиле все еще лучший бомбардир в европейских первенствах – 25 голов у нападающего римлян.

У Роберта Левандовски остается 22 точных удара и вторая позиция в списке лучших голеодоров. Поляк не забивал в 21-м туре Бундеслиги, также как и Тимо Вернер (20 голов), форвард "Лейпцига". Именно "Бавария" и "Лейпциг" сошлись в центральном матче тура в чемпионате Германии и, к сожалению для болельщиков, "сухое" получилось противостояние.

Прервал свою голевую серию Эрлинг Холанд (впервые не забил норвежец в Германии), а его "Боруссия" в невероятно интригующем противостоянии уступила "Байеру" (3:4). На шестой позиции остается Джейми Варди – 17 голов у форварда "Лестера". Хотя чемпионат Англии на прошлых выходных был неполным, всего три матча сыграли в АПЛ, "Лестер" свой матч проведет на следующий уик-энд.

Из-за непогоды перенесена была встреча "Ман Сити" - "Вест Хэм", поэтому не забивал и Серхио Агуэро, 16 голов у аргентинца. Также у Ромелу Лукаку из "Интера" 16 забитых мячей. В ворота "Амьена" забил Бен Йеддер, у форварда "Монако" теперь также 16 забитых голов.

На десятое место поднялся один из гениев современного футбола, надежда Франции, про успехи которого не было поводов вспоминать в гонке лучших бомбардиров Европы в сезоне 2019/20. Однако Киллиан Мбаппе постепенно приближается к лидерам, в 24-м туре французской Лиги 1 Мбаппе поучаствовал в перестрелке "ПСЖ" с "Лионом" (4:2). У форварда 15 голов в чемпионате Франции и 30 очков в рейтинге лучших бомбардиров.

Лучшие бомбардиры 2020 по состоянию на 10 февраля