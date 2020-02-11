Сын Пеле – о проблемах бразильца со здоровьем: Король не может передвигаться, он стал затворником

Легендарный бразильский нападающий Пеле впал в депрессию из-за проблем со здоровьем – об этом в эфире TV Globo рассказал его сын Эдиньо. По словам парня, недавно Пеле перенес операцию по замене тазобедренного сустава, однако восстановительный процесс пошел не по плану медиков. Сейчас 79-летний бразилец практически не может ходить.

"Он ведет затворнический образ жизни. Ему не дает покоя тот факт, что без инвалидного кресла передвижение просто невозможно. Для Пеле это настоящий удар. Представьте, он Король, всегда был такой внушительной фигурой – и при этом не может нормально передвигаться. Сейчас у него что-то вроде депрессии. Пеле не хочет, чтобы его видели на улице".

Пеле – трехкратный чемпион мира в составе национальной сборной Бразилии, единственный игрок, которому покорялось подобное достижение. Пеле был признан лучшим футболистом XX столетия по версии ФИФА. Ему исполнится 80 лет в октябре.