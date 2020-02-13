Юбилей Фантомаса: сегодня Пьерлуиджи Коллине исполнилось 60 лет
Один из самых известных арбитров в истории футбола празднует День рождения
13 февраля 1960 года в Болонье родился Пьерлуиджи Коллина – глава судейского комитета УЕФА, глава судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА), консультант Итальянской ассоциации арбитров, куратор судейского комитета Федерации футбола Украины (до 2012 года).
Happy 60th birthday to Pierluigi Collina ????— Goal (@goal) February 13, 2020
The scariest referee of all time ???????? pic.twitter.com/B39ZIVfjNe
Он обслуживал олимпийский финал в Атланте-96, чемпионат Мира-98, Финал Лиги чемпионов УЕФА 1999, чемпионат Европы-2000, чемпионат мира-2002 (включая финал) и чемпионат Европы-2004. Кроме многочисленных "знаков отличия" от Итальянской Федерации Футбола, в коллекции Пьерлуиджи – 6 призов лучшему арбитру планеты.
- 5 июля 2010 года подписал соглашение сроком на 2 года с Федерацией футбола Украины на выполнение функций куратора системы судейства в профессиональном футболе Украины.
- 24 января 2012 года Коллина был признан лучшим футбольным арбитром за последние 25 лет.
- В январе 2016 года итальянец был назначен главой судейского корпуса ФИФА.
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