Юбилей Фантомаса: сегодня Пьерлуиджи Коллине исполнилось 60 лет

13 февраля 1960 года в Болонье родился Пьерлуиджи Коллина – глава судейского комитета УЕФА, глава судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА), консультант Итальянской ассоциации арбитров, куратор судейского комитета Федерации футбола Украины (до 2012 года).

