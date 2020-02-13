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Юбилей Фантомаса: сегодня Пьерлуиджи Коллине исполнилось 60 лет

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Один из самых известных арбитров в истории футбола празднует День рождения

Юбилей Фантомаса: сегодня Пьерлуиджи Коллине исполнилось 60 лет
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13 февраля 1960 года в Болонье родился Пьерлуиджи Коллина – глава судейского комитета УЕФА, глава судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА), консультант Итальянской ассоциации арбитров, куратор судейского комитета Федерации футбола Украины (до 2012 года).

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Он обслуживал олимпийский финал в Атланте-96, чемпионат Мира-98, Финал Лиги чемпионов УЕФА 1999, чемпионат Европы-2000, чемпионат мира-2002 (включая финал) и чемпионат Европы-2004. Кроме многочисленных "знаков отличия" от Итальянской Федерации Футбола, в коллекции Пьерлуиджи – 6 призов лучшему арбитру планеты.

  • 5 июля 2010 года подписал соглашение сроком на 2 года с Федерацией футбола Украины на выполнение функций куратора системы судейства в профессиональном футболе Украины.
  • 24 января 2012 года Коллина был признан лучшим футбольным арбитром за последние 25 лет.
  • В январе 2016 года итальянец был назначен главой судейского корпуса ФИФА.
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В статье: Пьерлуиджи Коллина
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