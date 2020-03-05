Роналдиньо приехал в Парагвай по приглашению владельца казино, но был арестован из-за поддельного паспорта

Бразильский экс-игрок "Барселоны" и "Милана" пересек границу с поддельным паспортом, в котором было указано, что он – гражданин Парагвая. Напомним, настоящий паспорт Роналдиньо конфисковали власти Бразилии в 2018 году, так как экс-футболист построил вместе с братом фабрику по переработке сахарного тростника и еще несколько объектов, не имея на это разрешение.

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После данного инцидента, у него конфисковали паспорт и запретили покидать страну, но для Ронни нет ничего невозможного – он вооружился фальшивыми документами, чтобы посетить Парагвай по приглашению известного владельца казино Нельсона Белотти, как сообщает Goal.com.

Самое интересное, что гражданам Бразилии не нужен паспорт, чтобы посетить Парагвай. Достаточно любого документа, который удостоверяют личность. Роналдиньо – обладатель Золотого мяча-2005.