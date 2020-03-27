ФК Слуцк - Динамо Брест. Прогноз на матч чемпионата Беларуси

Высшая лига, второй тур

28 марта. Слуцк, "Городской стадион"

ФК “Слуцк” 12:00 “Динамо” Брест

Беларусь продолжает удивлять футбольный мир своей непреклонностью. Сегодня стартовал второй тур местной Высшей лиги – это единственный в Европе действующий чемпионат. В пятницу состоялось два матча: “Торпедо-БелАЗ” обыграл “Белшину”, а “Энергетик-БГУ” взял три очка в игре с “Рухом”. В субботу свою вторую игру в чемпионате проведет действующий чемпион “Динамо” Брест.

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Команда Милевского, Нойока и Хачериди будет противостоять ФК “Слуцк”, переживающему непростые времена из-за финансовых проблем. Тем не менее, “Слуцк”, за который выступают украинцы Сергей Чеботаев и Юрий Тетеренко, после первого тура опережает “Динамо” Брест в турнирной таблице. Матч со “Славией” получился экстраординарным – рефери за 90 минут назначил пять одиннадцатиметровых, четыре пенальти пробивали игроки “Слуцка”, которые в итоге и выиграли матч (3:1). А вот “Динамо” Брест взяло всего лишь одно очко в домашней игре с командой “Смолевичи”. Чемпион имел игровое преимущество, нанес значительно больше ударов, но не смог реализовать свои моменты.

Прогноз на матч ФК “Слуцк” – “Динамо” Брест

Если “Динамо” Брест не победит во втором туре подряд, еще и у команды, которая находится в режиме неопределенности из-за финансовых проблем, это будет удивительно, исходя из котировок букмекеров. Они отдают предпочтение чемпиону и уверены в том, что “Динамо” Брест без проблем справится с задачей взять три очка (Тотал 2.5 – 1.43). Однако похожие расклады были и перед матчем “Динамо” Брест со “Смолевичи”, так что риск со ставкой на “Слуцк” может оправдать себя.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.