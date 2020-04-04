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БАТЭ - Рух (Брест): смотреть онлайн, видеотрнсляция

Общие новости
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В третьем туре чемпионата Беларуси БАТЭ примет брестский "Рух".

БАТЭ - Рух (Брест): смотреть онлайн, видеотрнсляция
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БАТЭ все еще без очков, а новичок элиты к этому времени уже даже успел записать в свой актив гостевую викторию...

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В статье: БАТЭ (Борисов) чемпионат Беларуси Рух (Брест)
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