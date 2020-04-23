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УЕФА рассказал о переносе молодежного Евро-2021

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Окончательное решение будет принято 27 мая

УЕФА рассказал о переносе молодежного Евро-2021
Новина українською

УЕФА на своем официальном сайте сообщил о возможности перенести молодежный чемпионат Европы, который должен пройти в 2021 году.

Варианты переноса чемпионата Европы U-21 года будут представлены и проанализированы Комитетом по командным соревнованиям. Окончательное решение будет принято на следующем заседании 27 мая.

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В статье: УЕФА
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