УЕФА рассказал о переносе молодежного Евро-2021
Окончательное решение будет принято 27 мая
УЕФА на своем официальном сайте сообщил о возможности перенести молодежный чемпионат Европы, который должен пройти в 2021 году.
Варианты переноса чемпионата Европы U-21 года будут представлены и проанализированы Комитетом по командным соревнованиям. Окончательное решение будет принято на следующем заседании 27 мая.
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