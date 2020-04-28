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Неймар обогнал Месси, доминирование Реала - Transfermarkt назвал сборную самых дорогих игроков 2017

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Сразу трое стоят дороже 100 миллионов

Неймар обогнал Месси, доминирование Реала - Transfermarkt назвал сборную самых дорогих игроков 2017
UA-Футбол
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Пока футбольный мир остановлен из-за коронавируса, портал Transfermarkt продолжает составлять сборные самых дорогих футболистов былых годов. На очереди 2017-й.

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Впервые за долгое время на вершине не оказался Месси или Роналду. Их место занял бразилец Неймар. Больше других представителей в команде имеет "Реал", выигравший в том году Лигу Чемпионов.

Неймар обогнал Месси, доминирование Реала - Transfermarkt назвал сборную самых дорогих игроков 2017 - изображение 1

Также отметим, что данная команда - очень разнообразная. В ней представители сразу восьми клубов.

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В статье: Серхио Рамос Лионель Месси Тони Кроос Криштиану Роналду Джорджо Кьеллини Мануэль Нойер Эден Азар Неймар Поль Погба Жером Боатенг Кевин Де Брюйне
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