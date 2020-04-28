Неймар обогнал Месси, доминирование Реала - Transfermarkt назвал сборную самых дорогих игроков 2017

Пока футбольный мир остановлен из-за коронавируса, портал Transfermarkt продолжает составлять сборные самых дорогих футболистов былых годов. На очереди 2017-й.

Впервые за долгое время на вершине не оказался Месси или Роналду. Их место занял бразилец Неймар. Больше других представителей в команде имеет "Реал", выигравший в том году Лигу Чемпионов.

Также отметим, что данная команда - очень разнообразная. В ней представители сразу восьми клубов.