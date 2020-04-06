Роналду догоняет Месси, Бэйл выходит на третье место - Transfermarkt назвал сборную самых дорогих игроков 2014

Пока футбольный мир остановлен из-за коронавируса, портал Transfermarkt продолжает составлять сборные самых дорогих футболистов былых годов. На очереди 2014-й.

Отметим, что поровну футболистов было взято из "Реала" и "Барселоны". В том сезоне "сливочные" сумели завоевать Лигу Чемпионов, а вот каталонцы дошли лишь до четвертьфинала.

Еще один интересный факт - все футбоилсты текущей сборной по сей день продолжают карьеру.