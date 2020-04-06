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Роналду догоняет Месси, Бэйл выходит на третье место - Transfermarkt назвал сборную самых дорогих игроков 2014

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Роналду догоняет Месси, Бэйл выходит на третье место - Transfermarkt назвал сборную самых дорогих игроков 2014
UA-Футбол
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Пока футбольный мир остановлен из-за коронавируса, портал Transfermarkt продолжает составлять сборные самых дорогих футболистов былых годов. На очереди 2014-й.

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Отметим, что поровну футболистов было взято из "Реала" и "Барселоны". В том сезоне "сливочные" сумели завоевать Лигу Чемпионов, а вот каталонцы дошли лишь до четвертьфинала.

Роналду догоняет Месси, Бэйл выходит на третье место - Transfermarkt назвал сборную самых дорогих игроков 2014 - изображение 1

Еще один интересный факт - все футбоилсты текущей сборной по сей день продолжают карьеру.

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В статье: Серхио Рамос Хави Мартинес Лионель Месси Криштиану Роналду Гарет Бэйл Лука Модрич Мануэль Нойер Сеск Фабрегас Тьяго Силва Неймар Андреас Иньеста
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