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Чемпионат Болгарии возобновится 5 июня

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Количество туров будет сокращено

Чемпионат Болгарии возобновится 5 июня
Новина українською

Чемпионат Болгарии возобновится 5 июня, сообщается на официальном сайте Болгарского футбольного союза.

Турнир начнется с матчей 25-го тура чемпионата. Первенство будет доиграно в сокращённом формате. После 26-го тура будут проведены пять туров второго этапа турнира вместо 10, по итогам которых будут определены участники еврокубков. Сезон планируется завершить к 11 июля. Матчи будут проходить при пустых трибунах.

Финальный матч Кубка Болгарии планируется провести 4 июля.

Сезон-2020/2021 начнётся 22 июля с матча за Суперкубок Болгарии, первый тур нового сезона пройдёт 25 июля.

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В статье: Чемпионат Болгарии
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