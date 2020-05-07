Чемпионат Болгарии возобновится 5 июня
Количество туров будет сокращено
Чемпионат Болгарии возобновится 5 июня, сообщается на официальном сайте Болгарского футбольного союза.
Турнир начнется с матчей 25-го тура чемпионата. Первенство будет доиграно в сокращённом формате. После 26-го тура будут проведены пять туров второго этапа турнира вместо 10, по итогам которых будут определены участники еврокубков. Сезон планируется завершить к 11 июля. Матчи будут проходить при пустых трибунах.
Финальный матч Кубка Болгарии планируется провести 4 июля.
Сезон-2020/2021 начнётся 22 июля с матча за Суперкубок Болгарии, первый тур нового сезона пройдёт 25 июля.
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