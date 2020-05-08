City Football Group построит базу в Уругвае

Холдинг City Football Group объявил о планах строительства новой клубной базы.

Она будет расположена в Уругвае, и предназначена для клуба "Монтевидео Сити" и команд, входящих в его структуру, утверждает The National.

Планируется, что возведение базы закончится к 2021 году.

Ранее холдинг открыл базы в Англии, США и Австралии для "Манчестер Сити", "Нью-Йорк Сити" и "Мельбурн Сити", также принадлежащих City Football Group.