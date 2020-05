Реал занял первое место в рейтинге самых дорогих клубов Европы – Ливерпуль обогнал Манчестер Сити

Представлен обновленный рейтинг самых дорогих футбольных клубов по состоянию на 1 января 2020 года от нидерландской аудиторской компании KPMG. Мадридский "Реал", как и раньше, возглавляет список: стоимость "королевского клуба" – 3,478 миллиарда евро. Также места в ТОП-3 заняли "Манчестер Юнайтед" (€ 3,342 млрд) и "Барселона" (€ 3,193 млрд).

"Бавария" опустилась на четвертое место с показателем в € 2,878 млрд – пятерку замкнул "Ливерпуль" (€ 2,658 млрд), "красные" обогнали "Манчестер Сити" (€ 2,606 млрд) и "Челси" (€ 2,218 млрд). "Ювентус" выбыл из десятки, опустившись на 11 позицию (€ 1,735 млрд). ТОП-15 рейтинга выглядит следующим образом:

