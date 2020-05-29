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Реал занял первое место в рейтинге самых дорогих клубов Европы – Ливерпуль обогнал Манчестер Сити

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И много-много других клубов

Реал занял первое место в рейтинге самых дорогих клубов Европы – Ливерпуль обогнал Манчестер Сити
Новина українською

Представлен обновленный рейтинг самых дорогих футбольных клубов по состоянию на 1 января 2020 года от нидерландской аудиторской компании KPMG. Мадридский "Реал", как и раньше, возглавляет список: стоимость "королевского клуба" – 3,478 миллиарда евро. Также места в ТОП-3 заняли "Манчестер Юнайтед" (€ 3,342 млрд) и "Барселона" (€ 3,193 млрд).

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"Бавария" опустилась на четвертое место с показателем в € 2,878 млрд – пятерку замкнул "Ливерпуль" (€ 2,658 млрд), "красные" обогнали "Манчестер Сити" (€ 2,606 млрд) и "Челси" (€ 2,218 млрд). "Ювентус" выбыл из десятки, опустившись на 11 позицию (€ 1,735 млрд). ТОП-15 рейтинга выглядит следующим образом:

  1. "Реал" (Испания) – € 3,478 млрд
  2. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – € 3,342 млрд
  3. "Барселона" (Испания) – € 3,193 млрд
  4. "Бавария" (Германия) – € 2,878 млрд
  5. "Ливерпуль" (Англия) – € 2,658 млрд
  6. "Манчестер Сити" (Англия) – € 2,606 млрд
  7. "Челси" (Англия) – € 2,218 млрд
  8. "Тоттенхэм" (Англия) – € 2,067 млрд
  9. "Пари Сен-Жермен" (Франция) – € 1,911 млрд
  10. "Арсенал" (Англия) – € 1,852 млрд
  11. "Ювентус" (Италия) – € 1,735 млрд
  12. "Боруссия Д" (Германия) – € 1,281 млрд
  13. "Атлетико" (Испания) – € 1,197 млрд
  14. "Интер" (Италия) – € 983 млн
  15. "Шальке" (Германия) – € 814 млн
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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Шальке (Гельзенкирхен) Атлетико (Мадрид) Арсенал (Лондон) Барселона Реал (Мадрид) Интер (Италия) Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж kpmg
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