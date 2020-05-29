Реал занял первое место в рейтинге самых дорогих клубов Европы – Ливерпуль обогнал Манчестер Сити
И много-много других клубов
Представлен обновленный рейтинг самых дорогих футбольных клубов по состоянию на 1 января 2020 года от нидерландской аудиторской компании KPMG. Мадридский "Реал", как и раньше, возглавляет список: стоимость "королевского клуба" – 3,478 миллиарда евро. Также места в ТОП-3 заняли "Манчестер Юнайтед" (€ 3,342 млрд) и "Барселона" (€ 3,193 млрд).
"Бавария" опустилась на четвертое место с показателем в € 2,878 млрд – пятерку замкнул "Ливерпуль" (€ 2,658 млрд), "красные" обогнали "Манчестер Сити" (€ 2,606 млрд) и "Челси" (€ 2,218 млрд). "Ювентус" выбыл из десятки, опустившись на 11 позицию (€ 1,735 млрд). ТОП-15 рейтинга выглядит следующим образом:
- "Реал" (Испания) – € 3,478 млрд
- "Манчестер Юнайтед" (Англия) – € 3,342 млрд
- "Барселона" (Испания) – € 3,193 млрд
- "Бавария" (Германия) – € 2,878 млрд
- "Ливерпуль" (Англия) – € 2,658 млрд
- "Манчестер Сити" (Англия) – € 2,606 млрд
- "Челси" (Англия) – € 2,218 млрд
- "Тоттенхэм" (Англия) – € 2,067 млрд
- "Пари Сен-Жермен" (Франция) – € 1,911 млрд
- "Арсенал" (Англия) – € 1,852 млрд
- "Ювентус" (Италия) – € 1,735 млрд
- "Боруссия Д" (Германия) – € 1,281 млрд
- "Атлетико" (Испания) – € 1,197 млрд
- "Интер" (Италия) – € 983 млн
- "Шальке" (Германия) – € 814 млн
Most valuable football clubs in the world according to KPMG. pic.twitter.com/cS0w65tHTR— DARE OLADOSU (@obasport247) May 29, 2020