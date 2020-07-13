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Ушел из жизни защитник легендарной команды Аякса

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Вим Сюрбир скончался в 75 лет

Ушел из жизни защитник легендарной команды Аякса
Новина українською

Правый латераль легендарного "Аякса" 70-х Вим Сюрбир скончался вечером, 12 июля. Еще в мае 75-летнего экс-футболиста разбил инсульт, и с тех пор он оставался в коме, сообщает AFP.

Сюрбир выступал за "Аякс" в 1963-77 годах, застал эпоху Йохана Кройфа и выиграл с командой три подряд Кубка европейских чемпионов в 1971-73 годах. Также с "Аяксом" он семь раз брал "золото" Эредивизи.

Параллельно Сюрбир долгие годы оставался основным в сборной Нидерландов, за которую провел 60 матчей (3 гола) и сыграл в двух проигранных "Оранье" финалах чемпионатов мира - в 1974 и 1978 годах.

На тренерском поприще голландец успехов не добился и работал только в малоизвестных клубах из США.

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В статье: Аякс (Амстердам) Йохан Кройф сборная Нидерландов
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