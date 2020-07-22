Рейтинг бомбардиров в официальных матчах: Роналду приближается к лидеру Пеле, Месси – пятый
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Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поднялся на вторую позицию по количеству голов в официальных матчах – об этом сообщает журналист Танкреди Палмери в своем Твиттере.
По информации источника, забитые мячи в ворота "Лацио" в чемпионате Италии (2:1) стали для португальца 733-м и 734-м в официальных играх. Дубль позволил Криштиану занять второе место по этому показателю – у Ромарио такое же количество голов.
Лидер рейтинга – легендарный бразилец Пеле (767 забитых мячей). Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси занимает пятую строчку – в его активе 716 голов. Из действующих футболистов также выделим форварда "Милана" Златана Ибрагимовича – швед уже настрелял больше, чем Зико и Ди Стефано.
All-time ranking of most officials goals scored ever— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 20, 2020
1. Pelé 767
2. Romário 734
3. Cristiano Ronaldo 734
4. Gerd Mueller 720
5. Messi 716
6. Puskas 706
7. Bican 636
8. Eusébio 615
9. Deak 558
10. Friedenreich 554
11. Ibrahimovic 542
12. Zico 525
13. Di Stefano 516