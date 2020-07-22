  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Рейтинг бомбардиров в официальных матчах: Роналду приближается к лидеру Пеле, Месси – пятый

Общие новости
(1 голосов)

Давайте разбираться

Рейтинг бомбардиров в официальных матчах: Роналду приближается к лидеру Пеле, Месси – пятый
Новина українською

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поднялся на вторую позицию по количеству голов в официальных матчах – об этом сообщает журналист Танкреди Палмери в своем Твиттере.

Читайте также"Если Криштиану чувствует запах крови…" Сарри оценил выступления Роналду

По информации источника, забитые мячи в ворота "Лацио" в чемпионате Италии (2:1) стали для португальца 733-м и 734-м в официальных играх. Дубль позволил Криштиану занять второе место по этому показателю – у Ромарио такое же количество голов.

Лидер рейтинга – легендарный бразилец Пеле (767 забитых мячей). Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси занимает пятую строчку – в его активе 716 голов. Из действующих футболистов также выделим форварда "Милана" Златана Ибрагимовича – швед уже настрелял больше, чем Зико и Ди Стефано.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Златан Ибрагимович Пеле
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.07.2020 в 12:04
Естественно, лучший футболист мира - Лео Месси очень скоро будет первым в этом списке. А то, что он сейчас немного отстает от португальского пенсионера, то это только потому, что Месси провел на 149 матчей меньше португальца.
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...