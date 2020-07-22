Рейтинг бомбардиров в официальных матчах: Роналду приближается к лидеру Пеле, Месси – пятый

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поднялся на вторую позицию по количеству голов в официальных матчах – об этом сообщает журналист Танкреди Палмери в своем Твиттере.

По информации источника, забитые мячи в ворота "Лацио" в чемпионате Италии (2:1) стали для португальца 733-м и 734-м в официальных играх. Дубль позволил Криштиану занять второе место по этому показателю – у Ромарио такое же количество голов.

Лидер рейтинга – легендарный бразилец Пеле (767 забитых мячей). Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси занимает пятую строчку – в его активе 716 голов. Из действующих футболистов также выделим форварда "Милана" Златана Ибрагимовича – швед уже настрелял больше, чем Зико и Ди Стефано.